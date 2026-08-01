Удар РФ балістикою по Києву: є наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж

Загалом наслідки балістичної атаки по Києву фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є руйнування

Як зазначається, у Солом’янському районі відбулося часткове руйнування квартир 5-поверхового будинку.

У Дарницькому районі пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків, також вибиті скління вікон у будинках у Дніпровському районі. У Печерському районі зруйновано приватні будинки.

Пошкоджені автомобілі, супермаркети, адміністративні будівлі.

















Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Київ: змінено маршрути автобусів №35 та №108

Остаточні дані щодо жертв та постраждалих встановлюються.

Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину проти цивільного населення.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування чергового воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди (ч.2 ст.438 КК України).

Як інформують у поліції Києва, кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на столицю зросла до 30 осіб, загинуло дев’ятеро людей.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу у семи районах міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадри наслідків нічної балістичної атаки РФ на Київ: найбільше постраждали Солом’янський і Дарницький райони. ВIДЕО

Ліквідація наслідків

"Поблизу місць атак розгорнуто мобільні поліцейські пункти. Слідчі приймають заяви від громадян щодо пошкодження майна. Наразі відомо про пошкодження 18 багатоквартирних і приватних житлових будинків, двох закладів освіти, супермаркетів, магазинів, медичної клініки, адміністративної будівлі, автомийки та автомобілів", - йдеться у повідомленні.











Кількість постраждалих зросла до 30 осіб, серед них - четверо дітей віком 13, 14 і 17 років. Загинули дев’ятеро людей.

Загалом близько 200 поліцейських залучено до ліквідації наслідків обстрілу та документування воєнного злочину, вчиненого російськими військовими проти мирного населення України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Київ: серед дев’яти загиблих - поліцейський. ФОТО