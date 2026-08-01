Удар РФ баллистическими ракетами по Киеву: последствия ощущаются в 7 районах, в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В целом последствия баллистической атаки на Киев фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

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Есть разрушения

Как отмечается, в Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир 5-этажного дома.

В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажных жилых домов, также выбиты стекла в окнах домов в Днепровском районе. В Печерском районе разрушены частные дома.

Повреждены автомобили, супермаркеты, административные здания.

















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Окончательные данные о жертвах и пострадавших устанавливаются.

Правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления против гражданского населения.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование очередного военного преступления, в результате которого погибли люди (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщают в полиции Киева, число пострадавших в результате массированной атаки на столицу возросло до 30 человек, погибли девять человек.

Правоохранители фиксируют последствия обстрела в семи районах города.

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Ликвидация последствий

"Вблизи мест атак развернуты мобильные полицейские пункты. Следователи принимают заявления от граждан о повреждении имущества. На данный момент известно о повреждении 18 многоквартирных и частных жилых домов, двух учебных заведений, супермаркетов, магазинов, медицинской клиники, административного здания, автомойки и автомобилей", — говорится в сообщении.











Число пострадавших возросло до 30 человек, среди них — четверо детей в возрасте 13, 14 и 17 лет. Погибли девять человек.

Всего около 200 полицейских задействованы в ликвидации последствий обстрела и документировании военного преступления, совершенного российскими военными против мирного населения Украины.

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