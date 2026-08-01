РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11536 посетителей онлайн
Новости Фото Ракетная атака на Киев
3 774 43

Удар РФ баллистическими ракетами по Киеву: последствия ощущаются в 7 районах, в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В целом последствия баллистической атаки на Киев фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть разрушения

Как отмечается, в Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир 5-этажного дома.

В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажных жилых домов, также выбиты стекла в окнах домов в Днепровском районе. В Печерском районе разрушены частные дома.

Повреждены автомобили, супермаркеты, административные здания.

удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву
удар РФ по Киеву

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный обстрел Киева: изменены маршруты автобусов №35 и №108

Окончательные данные о жертвах и пострадавших устанавливаются.

Правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления против гражданского населения.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование очередного военного преступления, в результате которого погибли люди (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщают в полиции Киева, число пострадавших в результате массированной атаки на столицу возросло до 30 человек, погибли девять человек.

Правоохранители фиксируют последствия обстрела в семи районах города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры последствий ночной баллистической атаки РФ на Киев: больше всего пострадали Соломенский и Дарницкий районы. ВИДЕО

Ликвидация последствий

"Вблизи мест атак развернуты мобильные полицейские пункты. Следователи принимают заявления от граждан о повреждении имущества. На данный момент известно о повреждении 18 многоквартирных и частных жилых домов, двух учебных заведений, супермаркетов, магазинов, медицинской клиники, административного здания, автомойки и автомобилей", — говорится в сообщении.

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Число пострадавших возросло до 30 человек, среди них — четверо детей в возрасте 13, 14 и 17 лет. Погибли девять человек.

Всего около 200 полицейских задействованы в ликвидации последствий обстрела и документировании военного преступления, совершенного российскими военными против мирного населения Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетная атака на Киев: среди девяти погибших - полицейский. ФОТО

Автор: 

Киев (27161) обстрел (34639) баллистические ракеты (649)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Все це дрібниці! Ото,як ми спалимо на Раші дроном склад з китайськими трусами і в небо піде дим-ото да! Ото буде удар,хай зна злий Путін!!! Наш любий полководець,прямо так нам і скаже: Росія і Путін в розпачі,скоро у них настане катастрофа....
показать весь комментарий
01.08.2026 09:39 Ответить
+10
Не забувайте качати кацапську нафту по ''дружбі'', придурки
показать весь комментарий
01.08.2026 09:39 Ответить
+10
Це пряма провина члєнограя. Звісно виносячи за дужки кацапню. Міг же домовитися Федоров з Маском про виявлення кацапських пускових? Міг. Прибрали Федорова. Клован щось там промукав в США -Маск його на хер послав. А балістика продовжує летіти на голови киянам. А пісюніст як завжди тявкає "дайте Петріот". Сволота.
показать весь комментарий
01.08.2026 09:41 Ответить

Загрузка...

 
 