Удар РФ баллистическими ракетами по Киеву: последствия ощущаются в 7 районах, в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек. ФОТОРЕПОРТАЖ
В целом последствия баллистической атаки на Киев фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Есть разрушения
Как отмечается, в Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир 5-этажного дома.
В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажных жилых домов, также выбиты стекла в окнах домов в Днепровском районе. В Печерском районе разрушены частные дома.
Повреждены автомобили, супермаркеты, административные здания.
Окончательные данные о жертвах и пострадавших устанавливаются.
Правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления против гражданского населения.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование очередного военного преступления, в результате которого погибли люди (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщают в полиции Киева, число пострадавших в результате массированной атаки на столицу возросло до 30 человек, погибли девять человек.
Правоохранители фиксируют последствия обстрела в семи районах города.
Ликвидация последствий
"Вблизи мест атак развернуты мобильные полицейские пункты. Следователи принимают заявления от граждан о повреждении имущества. На данный момент известно о повреждении 18 многоквартирных и частных жилых домов, двух учебных заведений, супермаркетов, магазинов, медицинской клиники, административного здания, автомойки и автомобилей", — говорится в сообщении.
Число пострадавших возросло до 30 человек, среди них — четверо детей в возрасте 13, 14 и 17 лет. Погибли девять человек.
Всего около 200 полицейских задействованы в ликвидации последствий обстрела и документировании военного преступления, совершенного российскими военными против мирного населения Украины.
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