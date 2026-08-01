РФ ударила баллистикой по "Киевмедспецтрансу": сгорели машины скорой помощи, есть разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж
Во время ночной ракетной атаки РФ на Киев враг нанес удар по коммунальной организации "Киевмедспецтранс".
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в настоящее время продолжается ликвидация последствий на территории "Киевмедспецтранса", куда пришлось два попадания.
"К счастью, пострадавших среди людей нет", - отметил он.
Есть разрушения
По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия, повреждены другие помещения.
"5 машин скорой помощи сгорели дотла, сильно повреждены 20 автомобилей, которые обслуживали медицинские учреждения столицы", - добавил Кличко.
Обновленная информация
Позже в КГДА опубликовали фото, на которых зафиксированы последствия вражеских попаданий по "Киевмедспецтрансу".
Ракетная атака на Киев 1 августа
В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.
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