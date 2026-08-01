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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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РФ ударила баллистикой по "Киевмедспецтрансу": сгорели машины скорой помощи, есть разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж

Во время ночной ракетной атаки РФ на Киев враг нанес удар по коммунальной организации "Киевмедспецтранс".

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в настоящее время продолжается ликвидация последствий на территории "Киевмедспецтранса", куда пришлось два попадания.

"К счастью, пострадавших среди людей нет", - отметил он.

Есть разрушения

По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия, повреждены другие помещения.

"5 машин скорой помощи сгорели дотла, сильно повреждены 20 автомобилей, которые обслуживали медицинские учреждения столицы", - добавил Кличко.

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Обновленная информация

Позже в КГДА опубликовали фото, на которых зафиксированы последствия вражеских попаданий по "Киевмедспецтрансу".

удар по Київмедспецтрансу
удар по Київмедспецтрансу
удар по Київмедспецтрансу
удар по Київмедспецтрансу

Ракетная атака на Киев 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.

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Киев (27161) обстрел (34639) скорая (384)
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Топ комментарии
+7
Рижа пакля водить козу,на догоду маньяку.І це прогнозовано, до нового року походу нічого не зміниться поки паклю не обмежать в діях.Завербована нечисть буде питляти до останнього,щоб нічого не давати Україні.
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01.08.2026 10:11 Ответить
+5
Чому не бьють по кацапським автобазам, базам швидких допомог, лабораторіям збору крові, УНІВЕРСИТЕТАМ, торговим центрам в мацкві?
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01.08.2026 10:23 Ответить
+4
тому що нарід в нас вумний був у 2019році
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01.08.2026 10:41 Ответить

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