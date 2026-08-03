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РФ нанесла два удара КАБами по многоэтажному дому в Херсоне
Утром российские оккупанты сбросили авиабомбы на один из районов Херсона.
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, рашисты нанесли удар двумя КАБами по многоэтажному дому в Днепровском районе.
"По предварительной информации, пострадавших нет - в доме никто не проживал", - говорится в сообщении.
Обстрелы юга
- За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Запорожской, Херсонской и Николаевской областям. В Запорожском районе погиб мужчина, ещё десятки людей получили ранения.
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