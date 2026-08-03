РФ нанесла два удара КАБами по многоэтажному дому в Херсоне

Утром российские оккупанты сбросили авиабомбы на один из районов Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, рашисты нанесли удар двумя КАБами по многоэтажному дому в Днепровском районе.

"По предварительной информации, пострадавших нет - в доме никто не проживал", - говорится в сообщении.





Читайте: Около 1900 дронов, почти 1600 КАБ и 144 ракеты выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Обстрелы юга

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Запорожской, Херсонской и Николаевской областям. В Запорожском районе погиб мужчина, ещё десятки людей получили ранения.

Смотрите: Пилоты "Птахів Мадяра" с помощью перехватчика "Чаклун-КМ" сбили редкий БПЛА "Форпост-Р" над Курщиной. ВИДЕО