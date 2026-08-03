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Россия массированно атаковала юг Украины: есть погибшие и десятки раненых

удары по югу за сутки

За последние сутки российские войска нанесли массированные удары по Запорожской, Херсонской и Николаевской областям. В Запорожском районе погиб мужчина, ещё десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Запорожская область: более тысячи ударов за сутки

По данным начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам области.

Российские войска нанесли 17 авиаударов, задействовали 790 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV, один раз обстреляли область из РСЗО и нанесли 275 артиллерийских ударов.

В результате атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 37 получили ранения.

КАБ попал в частный сектор

Утром 3 августа российские войска сбросили управляемую авиабомбу на село Новотроицкое Запорожского района.

В результате удара были разрушены частные дома и возник пожар. Погиб 77-летний мужчина, ранения получила 85-летняя женщина, которой оказывают медицинскую помощь.

Николаевская область: повреждены суда, лицей и агропредприятие

В Николаевской области российские войска в течение суток атаковали регион ударными беспилотниками типа Shahed, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

В Николаеве повреждено здание лицея, возник пожар в школьном автобусе. Также под ударом оказалась портовая инфраструктура Николаевского района, где повреждены три гражданских судна.

В Снигуровке в результате атаки загорелось производственное оборудование агропредприятия. По этим инцидентам пострадавших нет.

Супружеская пара пострадала от атаки "Молниями"

Баштанский район российские войска атаковали четырьмя беспилотниками типа "Молния" и одним FPV-дроном.

В результате одного из ударов пострадала супружеская пара: 66-летний мужчина находится в больнице в тяжелом, нестабильном состоянии, 63-летняя женщина проходит амбулаторное лечение. Также поврежден частный дом.

Во время утренней атаки были повреждены административное здание и торговое заведение. Пострадавших нет.

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Херсонская область: один человек погиб, семеро ранены

За прошедшие сутки российские войска продолжали массированные обстрелы Херсонской области, применяя авиацию, беспилотники и артиллерию, сообщил глава ОГА Александр Прокудин. В результате атак один человек погиб, еще как минимум семеро получили ранения.

С 06:00 2 августа до 06:00 3 августа под вражескими ударами находились более 40 населенных пунктов области, в частности Херсон, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Белозерка, Станислав, Дарьевка, Берислав, Высокополье, Нововоронцовка, Тягинка и другие. Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.

В результате обстрелов повреждены девять многоэтажных и 23 частных дома. Также повреждениям подверглись музеи, церковь, магазины, заведение общественного питания, парикмахерская, автозаправочная станция, складские помещения и частные автомобили.

По информации ОВА, в результате российской агрессии один человек погиб, ещё шестеро получили ранения.

В Херсоне дроны атаковали людей

Утром 3 августа российский беспилотник атаковал Центральный район Херсона.

В результате удара пострадал 47-летний мужчина. Медики диагностировали у него взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и множественные осколочные ранения спины. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в больницу доставили 44-летнего жителя Херсона, который пострадал в результате атаки вражеского дрона на автомобиль в Центральном районе города. У него предварительно диагностировали минно-взрывную травму, продолжается дополнительное обследование.

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Автор: 

Запорожье (3157) Николаев (2305) Николаевская область (2418) обстрел (34680) Херсон (3463) Запорожская область (4736) Херсонская область (5988) Запорожский район (754) Баштанский район (24) Николаевский район (244) Херсонский район (983) Новотроицкое (3) Снигиревка (7)
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