Россия массированно атаковала юг Украины: есть погибшие и десятки раненых

За последние сутки российские войска нанесли массированные удары по Запорожской, Херсонской и Николаевской областям. В Запорожском районе погиб мужчина, ещё десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Запорожская область: более тысячи ударов за сутки

По данным начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам области.

Российские войска нанесли 17 авиаударов, задействовали 790 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV, один раз обстреляли область из РСЗО и нанесли 275 артиллерийских ударов.

В результате атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще 37 получили ранения.

КАБ попал в частный сектор

Утром 3 августа российские войска сбросили управляемую авиабомбу на село Новотроицкое Запорожского района.

В результате удара были разрушены частные дома и возник пожар. Погиб 77-летний мужчина, ранения получила 85-летняя женщина, которой оказывают медицинскую помощь.

Николаевская область: повреждены суда, лицей и агропредприятие

В Николаевской области российские войска в течение суток атаковали регион ударными беспилотниками типа Shahed, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

В Николаеве повреждено здание лицея, возник пожар в школьном автобусе. Также под ударом оказалась портовая инфраструктура Николаевского района, где повреждены три гражданских судна.

В Снигуровке в результате атаки загорелось производственное оборудование агропредприятия. По этим инцидентам пострадавших нет.

Супружеская пара пострадала от атаки "Молниями"

Баштанский район российские войска атаковали четырьмя беспилотниками типа "Молния" и одним FPV-дроном.

В результате одного из ударов пострадала супружеская пара: 66-летний мужчина находится в больнице в тяжелом, нестабильном состоянии, 63-летняя женщина проходит амбулаторное лечение. Также поврежден частный дом.

Во время утренней атаки были повреждены административное здание и торговое заведение. Пострадавших нет.

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Херсонская область: один человек погиб, семеро ранены

За прошедшие сутки российские войска продолжали массированные обстрелы Херсонской области, применяя авиацию, беспилотники и артиллерию, сообщил глава ОГА Александр Прокудин. В результате атак один человек погиб, еще как минимум семеро получили ранения.

С 06:00 2 августа до 06:00 3 августа под вражескими ударами находились более 40 населенных пунктов области, в частности Херсон, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Белозерка, Станислав, Дарьевка, Берислав, Высокополье, Нововоронцовка, Тягинка и другие. Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.

В результате обстрелов повреждены девять многоэтажных и 23 частных дома. Также повреждениям подверглись музеи, церковь, магазины, заведение общественного питания, парикмахерская, автозаправочная станция, складские помещения и частные автомобили.

По информации ОВА, в результате российской агрессии один человек погиб, ещё шестеро получили ранения.

В Херсоне дроны атаковали людей

Утром 3 августа российский беспилотник атаковал Центральный район Херсона.

В результате удара пострадал 47-летний мужчина. Медики диагностировали у него взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и множественные осколочные ранения спины. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в больницу доставили 44-летнего жителя Херсона, который пострадал в результате атаки вражеского дрона на автомобиль в Центральном районе города. У него предварительно диагностировали минно-взрывную травму, продолжается дополнительное обследование.

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