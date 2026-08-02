Российский дрон попал в гражданский автомобиль в Херсоне: погибла женщина, ещё два человека ранены

В Херсоне российские войска атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль.

Об этом в Telegram сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по гражданскому автомобилю и жертвы

Днем 2 августа в Днепровском районе города вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль.

"Вследствие попадания вражеского дрона на месте погибла женщина, личность которой в настоящее время устанавливается. Еще два человека получили ранения", — отметили в ОГА.

По имеющейся информации, 73-летний мужчина и 51-летняя женщина получили минно-взрывные травмы. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

Ранее, 1 августа, оккупанты нанесли удары КАБами по Центральному району Херсона: погибла женщина, также известно о большом количестве пострадавших.

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