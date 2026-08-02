Російський дрон влучив у цивільний автомобіль в Херсоні: загинула жінка, ще двоє людей поранені
У Херсоні російські війська з дрона атакували цивільний автомобіль.
Про це в Телеграмі повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Удар по цивільному авто та жертви
Вдень 2 серпня у Дніпровському районі міста ворожий безпілотник влучив у цивільне авто.
"Внаслідок влучання ворожого дрона на місці загинула жінка, особу якої наразі встановлюють. Ще двоє людей дістали поранення", – зазначили в ОВА.
За наявною інформацією, 73-річний чоловік та 51-річна жінка отримали мінно-вибухові травми. Постраждалих доставили до лікарні для надання допомоги.
Раніше 1 серпня окупанти вдарили КАБами по Центральному району Херсона: загинула жінка, відомо також про велику кількість постраждалих.
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