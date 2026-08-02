Російський дрон влучив у цивільний автомобіль в Херсоні: загинула жінка, ще двоє людей поранені

У Херсоні російські війська з дрона атакували цивільний автомобіль.

Про це в Телеграмі повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по цивільному авто та жертви

Вдень 2 серпня у Дніпровському районі міста ворожий безпілотник влучив у цивільне авто.

"Внаслідок влучання ворожого дрона на місці загинула жінка, особу якої наразі встановлюють. Ще двоє людей дістали поранення", – зазначили в ОВА.

За наявною інформацією, 73-річний чоловік та 51-річна жінка отримали мінно-вибухові травми. Постраждалих доставили до лікарні для надання допомоги.

Раніше 1 серпня окупанти вдарили КАБами по Центральному району Херсона: загинула жінка, відомо також про велику кількість постраждалих.

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