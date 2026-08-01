УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Херсона
861 1

Окупанти вдарили КАБами по Центральному району Херсона: загинула жінка, відомо вже про 18 постраждалих. ВIДЕО

Сьогодні, 1 серпня, російські окупанти продовжили тероризувати Херсон авіаударами, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, близько 16:00 загарбники вкотре скинули дві керовані авіаційні бомби на Центральний район міста.

Внаслідок влучань пошкоджено два заклади охорони здоровʼя, приватні будинки та складські приміщення.

Також дивіться: Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів навчального закладу в Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жертви атаки

Зазначається, що цей російський удар забрав життя 54-річної жінки.

Також відомо вже про 18 постраждалих. До медзакладу доправили десятьох потерпілих – 5 жінок і 5 чоловіків. У них діагностували різні поранення, серед яких — вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи, струс головного мозку.

Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

Читайте: У Херсоні чоловік загинув, підірвавшись на російській міні "Пелюстка", - ОВА

Автор: 

обстріл (35932) Херсон (3748) Херсонська область (6855) Херсонський район (988)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 