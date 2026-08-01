Окупанти вдарили КАБами по Центральному району Херсона: загинула жінка, відомо вже про 18 постраждалих. ВIДЕО
Сьогодні, 1 серпня, російські окупанти продовжили тероризувати Херсон авіаударами, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, близько 16:00 загарбники вкотре скинули дві керовані авіаційні бомби на Центральний район міста.
Внаслідок влучань пошкоджено два заклади охорони здоровʼя, приватні будинки та складські приміщення.
Жертви атаки
Зазначається, що цей російський удар забрав життя 54-річної жінки.
Також відомо вже про 18 постраждалих. До медзакладу доправили десятьох потерпілих – 5 жінок і 5 чоловіків. У них діагностували різні поранення, серед яких — вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи, струс головного мозку.
Усім їм надають необхідну медичну допомогу.
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