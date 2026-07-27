У Херсоні чоловік загинув, підірвавшись на російській міні "Пелюстка", - ОВА

У Корабельному районі Херсона чоловік загинув, підірвавшись на російській протипіхотній міні "Пелюстка". Боєприпас здетонував після того, як потерпілий узяв його до рук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, особу загиблого наразі встановлюють.

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За попередніми даними, чоловік знайшов протипіхотну міну типу "Пелюстка" та взяв її до рук. Боєприпас вибухнув, від отриманих травм він загинув на місці.

Очільник області висловив співчуття рідним і близьким загиблого та закликав мешканців Херсонщини суворо дотримуватися правил мінної безпеки.

"Не торкайтеся вибухонебезпечних чи підозрілих предметів – це смертельно небезпечно. У разі виявлення таких знахідок одразу телефонуйте за номерами 101 або 102", – наголосив Прокудін.

Херсонщина залишається одним із найбільш замінованих регіонів України. Правоохоронці та рятувальники регулярно закликають громадян не наближатися до невідомих предметів і повідомляти про них екстрені служби.

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