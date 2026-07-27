В Херсоне мужчина погиб, подорвавшись на российской мине "Лепесток", - ОВА

В Корабельном районе Херсона мужчина погиб, подорвавшись на российской противопехотной мине "Лепесток". Боеприпас взорвался после того, как пострадавший взял его в руки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, личность погибшего в настоящее время устанавливается.

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По предварительным данным, мужчина нашел противопехотную мину типа "Лепесток" и взял ее в руки. Боеприпас взорвался, от полученных травм он погиб на месте.

Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал жителей Херсонской области строго соблюдать правила минной безопасности.

"Не прикасайтесь к взрывоопасным или подозрительным предметам - это смертельно опасно. В случае обнаружения таких находок сразу звоните по номерам 101 или 102", - подчеркнул Прокудин.

Херсонская область остается одним из самых заминированных регионов Украины. Правоохранители и спасатели регулярно призывают граждан не приближаться к неизвестным предметам и сообщать о них в экстренные службы.

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