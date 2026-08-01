Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів навчального закладу в Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Херсоні завершили пошуково-рятувальні роботи на місці навчального закладу, зруйнованого внаслідок російського авіаудару 31 липня. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, російські війська завдали авіаційного удару по одному з навчальних закладів Херсона близько полудня 31 липня.

Унаслідок атаки п'ятеро людей дістали поранення, ще одна людина загинула.

Після деблокування тіла загиблого рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції.

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Робота ДСНС







