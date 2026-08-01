637 0
Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів навчального закладу в Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Херсоні завершили пошуково-рятувальні роботи на місці навчального закладу, зруйнованого внаслідок російського авіаудару 31 липня. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, російські війська завдали авіаційного удару по одному з навчальних закладів Херсона близько полудня 31 липня.
Унаслідок атаки п'ятеро людей дістали поранення, ще одна людина загинула.
Після деблокування тіла загиблого рятувальники оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції.
Робота ДСНС
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль