РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11266 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Херсона
1 030 0

Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов учебного заведения в Херсоне. ВИДЕО+ФОТО

В Херсоне завершили поисково-спасательные работы на месте учебного заведения, разрушенного в результате российского авиаудара 31 июля. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным ГСЧС, российские войска нанесли авиаудар по одному из учебных заведений Херсона около полудня 31 июля.

В результате атаки пять человек получили ранения, еще один человек погиб.

После извлечения тела погибшего спасатели объявили о завершении поисково-спасательной операции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла массированные удары по югу: повреждены порты, дома и инфраструктура

Работа ГСЧС

Авиаудар РФ по Херсону: из-под завалов учебного заведения извлекли тело мужчины
Авиаудар РФ по Херсону: из-под завалов учебного заведения извлекли тело мужчины
Авиаудар РФ по Херсону: из-под завалов учебного заведения извлекли тело мужчины
Авиаудар РФ по Херсону: из-под завалов учебного заведения извлекли тело мужчины

Автор: 

обстрел (34639) Херсон (3458) ГСЧС (5416) Херсонская область (5985) Херсонский район (977)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 