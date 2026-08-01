Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов учебного заведения в Херсоне. ВИДЕО+ФОТО

В Херсоне завершили поисково-спасательные работы на месте учебного заведения, разрушенного в результате российского авиаудара 31 июля. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, российские войска нанесли авиаудар по одному из учебных заведений Херсона около полудня 31 июля.

В результате атаки пять человек получили ранения, еще один человек погиб.

После извлечения тела погибшего спасатели объявили о завершении поисково-спасательной операции.

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Работа ГСЧС







