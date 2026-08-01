РФ нанесла массированные удары по югу: повреждены порты, дома и инфраструктура

Российские войска атаковали Николаевскую, Запорожскую и Херсонскую области. Повреждена портовая инфраструктура, жилые дома и предприятия. Есть погибшие, раненые и перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Россия атаковала Николаевскую область дронами: повреждены порт, судно и жилые дома

В течение прошедших суток и утром 1 августа российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура, гражданское судно и жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Утром 1 августа российские войска нанесли удар беспилотником типа Shahed по портовой инфраструктуре Николаевского района. В результате атаки повреждено гражданское судно. По предварительным данным, люди не пострадали.

В течение суток враг трижды атаковал Гороховскую и Снигуровскую громады Баштанского района ударными беспилотниками типа "Молния" и FPV-дронами.

В результате обстрелов поврежден частный дом и крыша складского помещения. Также возник пожар сухой травы. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки российские войска также атаковали Куцурубскую и Очаковскую громады Николаевского района ударным беспилотником типа "Молния" и FPV-дроном.

В селе Солончаки поврежден частный жилой дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Массированные атаки РФ на Запорожье: более тысячи ударов, погибший и отключение электричества

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1026 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Под обстрелом оказались Запорожье и десятки населенных пунктов области, в частности Кушугум, Орехов, Степногорск, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и другие.

В результате российского удара в поселке Кушугум повреждена линия электропередачи. Из-за этого без электроснабжения осталась вся территория общины.

По словам Федорова, с начала 2026 года из-за российских обстрелов аграрии Запорожской области потеряли более 250 единиц сельскохозяйственной техники.

Кроме того, управляемыми авиабомбами и беспилотниками разрушено 55 зернохранилищ и других объектов аграрной инфраструктуры. Областные власти отмечают, что российские войска продолжают систематически наносить удары по гражданской инфраструктуре региона.

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РФ нанесла удар по Херсонской области: погибший, раненые и повторная атака дронами по Херсону

За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали Херсонскую область с помощью авиации, артиллерии и беспилотников. Под обстрелом оказались более 40 населенных пунктов. В результате атак один человек погиб, еще как минимум 31 получил ранения, среди пострадавших - ребенок, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам.

По данным Херсонской ОГА, в результате российской агрессии один человек погиб. В течение утра 1 августа в медицинские учреждения обратились еще пять жителей области, пострадавших во время предыдущих российских атак.

Среди них - 40-летняя жительница Херсона, получившая ранение в туловище и взрывную травму в результате атаки дрона в Корабельном районе, 18-летняя девушка, раненая во время удара беспилотника по автомобилю, 79-летняя жительница Камышан, пострадавшая из-за сбрасывания взрывчатки с дрона на дом, 62-летняя жительница Музыковки, раненая авиаударом, а также 44-летняя сотрудница Херсонской ОГА, которая обратилась к врачам после атаки дрона Shahed на Центральный район города в ночь на 29 июля. После оказания помощи большинству пострадавших назначили амбулаторное лечение.

Утром 1 августа российские военные вновь атаковали Херсон ударными беспилотниками.

Около 09:40 в Корабельном районе под удар попал 38-летний мужчина. Он получил осколочные ранения живота и ног, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, а также контузию. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Примерно в 09:50 еще один дрон атаковал автомобиль в Центральном районе города. В результате удара 34-летний мужчина получил взрывную травму, сотрясение головного мозга, осколочные ранения ноги и открытый перелом. Его доставили в больницу, состояние оценивается как средней тяжести.

Таким образом, после новых обращений к медикам и утренних атак общее количество пострадавших в Херсонской области возросло как минимум до 31 человека.

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