Враг нанес удар КАБами по населенному пункту в Николаевской области: повреждены дома и административное здание. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Галициновской громаде в Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении и.о. начальника Николаевской областной военной администрации Георгия Решетилова в Telegram.
Последствия удара КАБами по громаде
По предварительным данным, атака произошла днем. Под удар попала Галициновская громада.
В селе Лупарево повреждено более десяти частных домов, административное здание и учебное заведение.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Что известно о ситуации после атаки
По имеющейся информации, враг применил управляемые авиационные бомбы. Уточнение масштабов разрушений продолжается.
- Ранее сообщалось, что во время очередной ракетно-дроновой атаки врага произошло попадание в одно из сельскохозяйственных предприятий Коростенского района в Житомирской области. Вследствие атаки повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
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