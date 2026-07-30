Враг нанес удар КАБами по населенному пункту в Николаевской области: повреждены дома и административное здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Галициновской громаде в Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении и.о. начальника Николаевской областной военной администрации Георгия Решетилова в Telegram.

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Последствия удара КАБами по громаде

По предварительным данным, атака произошла днем. Под удар попала Галициновская громада.

В селе Лупарево повреждено более десяти частных домов, административное здание и учебное заведение.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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Что известно о ситуации после атаки

По имеющейся информации, враг применил управляемые авиационные бомбы. Уточнение масштабов разрушений продолжается.

Ранее сообщалось, что во время очередной ракетно-дроновой атаки врага произошло попадание в одно из сельскохозяйственных предприятий Коростенского района в Житомирской области. Вследствие атаки повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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