Ворог вдарив КАБами по громаді на Миколаївщині: пошкоджено будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Галицинівській громаді на Миколаївщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в.о. начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова у Телеграмі.
Наслідки удару КАБами по громаді
За попередніми даними, атака відбулася вдень. Під удар потрапила Галицинівська громада.
У селі Лупареве пошкоджено понад десять приватних будинків, адміністративну будівлю та заклад освіти.
Станом на зараз інформації про постраждалих немає.
Що відомо про ситуацію після атаки
За наявною інформацією, ворог застосував керовані авіаційні бомби. Уточнення щодо масштабів руйнувань триває.
- Раніше повідомлялося, що під час чергової ракетно-дронової атаки ворога відбулося влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району на Житомирщині. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.
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