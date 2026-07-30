Ворог вдарив КАБами по громаді на Миколаївщині: пошкоджено будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Галицинівській громаді на Миколаївщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в.о. начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова у Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки удару КАБами по громаді

За попередніми даними, атака відбулася вдень. Під удар потрапила Галицинівська громада.

У селі Лупареве пошкоджено понад десять приватних будинків, адміністративну будівлю та заклад освіти.

Станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили КАБом по Павлограду: горять квартири, загинула людина

Що відомо про ситуацію після атаки

За наявною інформацією, ворог застосував керовані авіаційні бомби. Уточнення щодо масштабів руйнувань триває.

Раніше повідомлялося, що під час чергової ракетно-дронової атаки ворога відбулося влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району на Житомирщині. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на півдні України: на Херсонщині загинули троє людей, на Запоріжжі є поранені. ФОТО