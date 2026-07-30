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Новини Фото Обстріли Миколаївщини
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Ворог вдарив КАБами по громаді на Миколаївщині: пошкоджено будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Галицинівській громаді на Миколаївщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в.о. начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова у Телеграмі.

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Наслідки удару КАБами по громаді

За попередніми даними, атака відбулася вдень. Під удар потрапила Галицинівська громада.

У селі Лупареве пошкоджено понад десять приватних будинків, адміністративну будівлю та заклад освіти.

Станом на зараз інформації про постраждалих немає.

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Що відомо про ситуацію після атаки

За наявною інформацією, ворог застосував керовані авіаційні бомби. Уточнення щодо масштабів руйнувань триває.

Атака на Миколаївщину

Атака на Миколаївщину

Атака на Миколаївщину

  • Раніше повідомлялося, що під час чергової ракетно-дронової атаки ворога відбулося влучання в одне з аграрних підприємств Коростенського району на Житомирщині. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

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Автор: 

Миколаївська область (2402) обстріл (35889) КАБ (600) Миколаївський район (243) Лупареве (2)
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