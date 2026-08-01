РФ завдала масованих ударів по півдню: пошкоджено порти, будинки та інфраструктуру

Російські війська атакували Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області. Пошкоджено портову інфраструктуру, житлові будинки та підприємства. Є загиблі, поранені й перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росія атакувала Миколаївщину дронами: пошкоджено порт, судно та житлові будинки

Протягом минулої доби та вранці 1 серпня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів, повідомив в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов Унаслідок обстрілів пошкоджено портову інфраструктуру, цивільне судно та житлові будинки. За попередніми даними, постраждалих немає.

Зранку 1 серпня російські війська завдали удару безпілотником типу Shahed по портовій інфраструктурі Миколаївського району. Унаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Попередньо, люди не постраждали.

Протягом доби ворог тричі атакував Горохівську та Снігурівську громади Баштанського району ударними безпілотниками типу "Молнія" та FPV-дронами.

У результаті обстрілів пошкоджено приватний будинок і дах складського приміщення. Також виникла пожежа сухої трави. Постраждалих немає.

Минулої доби російські війська також атакували Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району ударним безпілотником типу "Молнія" та FPV-дроном.

У селі Солончаки пошкоджено приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Масовані атаки РФ на Запоріжжя: понад тисяча ударів, загиблий і знеструмлення

Протягом минулої доби російські війська завдали 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під вогнем опинилися Запоріжжя та десятки населених пунктів області, зокрема Кушугум, Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка та інші.

Унаслідок російського удару в селищі Кушугум пошкоджено лінію електропередач. Через це без електропостачання залишилася вся територія громади.

За словами Федорова, від початку 2026 року через російські обстріли аграрії Запорізької області втратили понад 250 одиниць сільськогосподарської техніки.

Крім того, керованими авіабомбами та безпілотниками зруйновано 55 зерносховищ та інших об'єктів аграрної інфраструктури. Обласна влада наголошує, що російські війська продовжують систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі регіону.

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РФ вдарила по Херсонщині: загиблий, поранені та повторна атака дронами по Херсону

Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали Херсонську область з авіації, артилерії та безпілотників. Під вогнем опинилися понад 40 населених пунктів. Внаслідок атак одна людина загинула, ще щонайменше 31 дістала поранення, серед постраждалих - дитина, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти завдавали ударів по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

За даними Херсонської ОВА, внаслідок російської агресії одна людина загинула. Упродовж ранку 1 серпня до медичних закладів звернулися ще п'ятеро жителів області, які постраждали під час попередніх російських атак.

Серед них - 40-річна жителька Херсону, яка дістала поранення тулуба та вибухову травму через атаку дрона у Корабельному районі, 18-річна дівчина, поранена під час удару безпілотника по автомобілю, 79-річна жителька Комишан, яка постраждала через скид вибухівки з дрона на будинок, 62-річна мешканка Музиківки, поранена авіаударом, а також 44-річна працівниця Херсонської ОВА, яка звернулася до лікарів після атаки дрона Shahed на Центральний район міста в ніч на 29 липня. Після надання допомоги більшості потерпілих призначили амбулаторне лікування.

Вранці 1 серпня російські військові знову атакували Херсон ударними безпілотниками.

Близько 09:40 у Корабельному районі під удар потрапив 38-річний чоловік. Він отримав уламкові поранення живота та ніг, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані, лікарі борються за його життя.

Приблизно о 09:50 ще один дрон атакував автомобіль у Центральному районі міста. Унаслідок удару 34-річний чоловік дістав вибухову травму, струс головного мозку, уламкові поранення ноги та відкритий перелом. Його доставили до лікарні, стан оцінюється як середньої тяжкості.

Таким чином, після нових звернень до медиків та ранкових атак загальна кількість постраждалих у Херсонській області зросла щонайменше до 31 людини.

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