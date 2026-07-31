РФ атакувала Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області: троє загиблих, понад 10 поранених

У ніч проти 31 липня, ворог майже 30 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 5 людей поранені, серед них - дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на повідомлення голів ОВА.

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Запоріжжя

Постраждалі

Шестеро людей поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому районах.



Упродовж доби окупанти завдали 842 удари по 45 населених пунктах Запорізької області.

Наслідки обстрілів

Війська рф здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Юліївці, Мирівці, Оріхову, Преображенці, Червоній Криниці, Широкому, Єгорівці, Свободі, Микільському, Воскресенці.



630 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Кушугум, Тернувате, Лисогірку, Біленьке, Рибне, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Косівцеве, Добропілля, Варварівку, Прилуки, Цвіткове, Преображенку, Нове Запоріжжя.



Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Щербаках.



193 артудари прийшлися по Рибному, Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Цвітковому, Косівцевому, Добропіллю, Прилуках.

Пошкодження

Надійшло 38 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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Дніпропетровщина

Постраждалі

Дві людини загинули, ще три дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Пошкодження

У Слобожанській громаді Дніпровського району понівечена адмінбудівля підприємства харчової промисловості. У Новопокровській громаді пошкоджені ліцей, сільрада, магазини.



На Нікопольщині противник бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечені підприємство, автомобілі. Загинули дві людини. Троє постраждали. 58-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік і 44-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.



У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Пошкоджені приватні оселі.



У Синельниківському районі росіяни цілили по Яворницькій та Покровській громадах.

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Херсонщина

Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади.

Під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Комишани.

Пошкодження

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медичний заклад, газогін, виробничі приміщення, цивільні авто, господарські споруди.

Постраждалі

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина загинула, 3 - дістали поранення.

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