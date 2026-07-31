РФ атакувала Україну 255 дронами: ППО знешкодила 195 БпЛА, є влучання у 14 локаціях, - ПС
У ніч проти 31 липня протиповітряна оборона збила/подавила 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"У ніч на 31 липня (з 18:00 30 липня) противник атакував 255 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ – рф., ТОТ - Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", - ідеться в повідомленні.
Як відпрацювала наша ППО?
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали в ПС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль