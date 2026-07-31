РФ атаковала Украину 255 дронами: ПВО обезвредила 195 БПЛА, зафиксированы попадания в 14 точках, - ВВС

В ночь на 31 июля противовоздушная оборона сбила/подавила 195 вражеских БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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"В ночь на 31 июля (с 18:00 30 июля) противник атаковал 255 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск – РФ, ВОТ — Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым", — говорится в сообщении.

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Как отработала наша ПВО?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 14 точках, а также падение обломков в 4 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — призвали в ВВС.

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