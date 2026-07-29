Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался, — ВВС

В среду, 29 июля, Воздушные силы ВСУ потеряли связь с истребителем F-16. На борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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"На одном из направлений фронта пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики.

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Причины падения устанавливают

На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители. Сообщается, что жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.

Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.

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