Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался, — ВВС
В среду, 29 июля, Воздушные силы ВСУ потеряли связь с истребителем F-16. На борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"На одном из направлений фронта пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики.
Причины падения устанавливают
На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители. Сообщается, что жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.
Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.
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