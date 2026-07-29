Україна втратила винищувач F-16, пілот катапультувався, - ПС

У середу, 29 липня, Повітряні сили ЗСУ втратили зв'язок із винищувачем F-16. На борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Пілот катапультувався

"На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики.

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Причини падіння встановлюють

На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. Повідомляється, що жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.

Причини інциденту наразі встановлюються.

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