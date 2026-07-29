Україна втратила винищувач F-16, пілот катапультувався, - ПС
У середу, 29 липня, Повітряні сили ЗСУ втратили зв'язок із винищувачем F-16. На борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Пілот катапультувався
"На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики.
Причини падіння встановлюють
На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. Повідомляється, що жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.
Причини інциденту наразі встановлюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль