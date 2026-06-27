На Полтавщині під час бойового завдання втрачено літак МіГ-29: пілот вижив після катапультування

Під час виконання бойового завдання на Полтавщині вночі 27 червня втрачено винищувач МіГ-29. Пілот успішно катапультувався, його евакуювали до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні комунікацій командування Повітряних Сил ЗС України.

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"Уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині", - йдеться в повідомленні.

Військові підтвердили втрату літака, водночас повідомивши, що український пілот успішно катапультувався. Після приземлення він вийшов на зв'язок із пошуково-рятувальною групою та був оперативно евакуйований до медичного закладу для обстеження й надання необхідної допомоги.

Наразі причини та обставини інциденту встановлюються.

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