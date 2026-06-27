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Новости Украина потеряла самолет
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На Полтавщине во время боевого задания утрачен самолет МиГ-29: пилот выжил после катапультирования

МіГ-29

Во время выполнения боевой задачи в Полтавской области ночью 27 июня был потерян истребитель МиГ-29. Пилот успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение. Причины инцидента выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью командования Воздушных Сил ВС Украины.

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"Ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевую задачу в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Военные подтвердили потерю самолета, при этом сообщив, что украинский пилот успешно катапультировался. После приземления он вышел на связь с поисково-спасательной группой и был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Автор: 

самолет (3733) Воздушные силы (3174)
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Топ комментарии
+22
Пилот выжил, шо уже отличная новость.
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27.06.2026 14:05 Ответить
+19
Звісно, жаль літака, але добре, що пілот врятувався! Здоров'я йому!
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27.06.2026 14:06 Ответить
+14
Пілот живий і це чудово 👍
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27.06.2026 14:15 Ответить

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