На Полтавщине во время боевого задания утрачен самолет МиГ-29: пилот выжил после катапультирования

Во время выполнения боевой задачи в Полтавской области ночью 27 июня был потерян истребитель МиГ-29. Пилот успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение. Причины инцидента выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью командования Воздушных Сил ВС Украины.

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"Ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевую задачу в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Военные подтвердили потерю самолета, при этом сообщив, что украинский пилот успешно катапультировался. После приземления он вышел на связь с поисково-спасательной группой и был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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