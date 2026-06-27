На Полтавщине во время боевого задания утрачен самолет МиГ-29: пилот выжил после катапультирования
Во время выполнения боевой задачи в Полтавской области ночью 27 июня был потерян истребитель МиГ-29. Пилот успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение. Причины инцидента выясняются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью командования Воздушных Сил ВС Украины.
"Ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевую задачу в Полтавской области", - говорится в сообщении.
Военные подтвердили потерю самолета, при этом сообщив, что украинский пилот успешно катапультировался. После приземления он вышел на связь с поисково-спасательной группой и был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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