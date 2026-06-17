Авиакатастрофа на Хмельнитчине: погибли пилот Богдан Загорулько и 23-летний штурман Богдан Бабенко. ФОТО
Жертвами авиакатастрофы Су-24М в Хмельницкой области стали пилот Богдан Загорулько и 23-летний военнослужащий Богдан Бабенко из Богодуховской громады.
В частности, о гибели Бабенко сообщил в Facebook мэр Богодухова Владимир Белый, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера, во время выполнения боевого задания в результате авиакатастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М в небе Хмельницкой области погиб наш земляк, штурман 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины - старший лейтенант БАБЕНКО Богдан Александрович", - говорится в сообщении.
Что известно о Бабенко?
Как отмечается, он сначала окончил военный лицей, а затем - Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
"Для родителей Богдан был единственным сыном, их всем миром, опорой и самой большой гордостью. Нет таких слов, которые могли бы залечить эту страшную рану в сердцах матери и отца", - сообщает глава города.
Погиб пилот Богдан Загорулько
Как, в свою очередь, сообщает Всеукраинский профессиональный союз пилотов, в вечный полет ушел один из лучших летчиков-испытателей "Антонова" Богдан Загорулько.
"Широкой публике он известен выполнением "бочек" на индийском Ан-32RE. После начала полномасштабной войны Богдан Григорьевич был одним из немногих пилотов, кто не уехал в Германию, а мобилизовался в Воздушные Силы и, освоив Су-24М, защищал нашу страну с штурвалом в руках. Он всегда вызывал у меня большое уважение как пилот и как человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Страна должна знать своих героев", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что бомбардировщик Су-24М разбился в Хмельницкой области: летчик и штурман погибли.
- ГБР расследует крушение Су-24М в Хмельницкой области.
- В настоящее время начата расшифровка бортового самописца, назначено служебное расследование.
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