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Новости Потери Украины Украина потеряла самолет Су-24М разбился на Хмельнитчине
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Авиакатастрофа на Хмельнитчине: погибли пилот Богдан Загорулько и 23-летний штурман Богдан Бабенко. ФОТО

Жертвами авиакатастрофы Су-24М в Хмельницкой области стали пилот Богдан Загорулько и 23-летний военнослужащий Богдан Бабенко из Богодуховской громады.

В частности, о гибели Бабенко сообщил в Facebook мэр Богодухова Владимир Белый, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вчера, во время выполнения боевого задания в результате авиакатастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М в небе Хмельницкой области погиб наш земляк, штурман 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины - старший лейтенант БАБЕНКО Богдан Александрович", - говорится в сообщении.

погиб штурман Богдан Бабенко
погиб штурман Богдан Бабенко

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Что известно о Бабенко?

Как отмечается, он сначала окончил военный лицей, а затем - Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

"Для родителей Богдан был единственным сыном, их всем миром, опорой и самой большой гордостью. Нет таких слов, которые могли бы залечить эту страшную рану в сердцах матери и отца", - сообщает глава города.

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Погиб пилот Богдан Загорулько

Как, в свою очередь, сообщает Всеукраинский профессиональный союз пилотов, в вечный полет ушел один из лучших летчиков-испытателей "Антонова" Богдан Загорулько.

"Широкой публике он известен выполнением "бочек" на индийском Ан-32RE. После начала полномасштабной войны Богдан Григорьевич был одним из немногих пилотов, кто не уехал в Германию, а мобилизовался в Воздушные Силы и, освоив Су-24М, защищал нашу страну с штурвалом в руках. Он всегда вызывал у меня большое уважение как пилот и как человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Страна должна знать своих героев", - говорится в сообщении.

погибший пилот Богдан Загорулько

Читайте: Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: начата расшифровка бортового самописца, назначено служебное расследование. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что бомбардировщик Су-24М разбился в Хмельницкой области: летчик и штурман погибли.
  • ГБР расследует крушение Су-24М в Хмельницкой области.
  • В настоящее время начата расшифровка бортового самописца, назначено служебное расследование.

Автор: 

авиакатастрофа (1688) самолет (3729) потери (4676) Хмельницкая область (1074)
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Топ комментарии
+13
серце болить, душа сумує... вічна пам,ять Героям! Слава Україні!
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17.06.2026 12:08 Ответить
+8
Бо літакам років 40-50. Техніка не вічна. А чому у найбільшої країни европи літакам по півстоліття запитайте у 60% ВР які маєть одне етнічне походження в ближнього сходу Азії.
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17.06.2026 12:00 Ответить
+8
Вічного польоту, Соколи!
Щирі співчуття рідним та близьким...
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17.06.2026 12:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бо літакам років 40-50. Техніка не вічна. А чому у найбільшої країни европи літакам по півстоліття запитайте у 60% ВР які маєть одне етнічне походження в ближнього сходу Азії.
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17.06.2026 12:00 Ответить
літаки,автопром,космос,видобудування,с/господарство,озброєння,все технологічне знищувалося за останні 35 років сплановано.....через що ми й в дупі зараз
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17.06.2026 12:05 Ответить
Висновок, на такій рухляді не літати
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17.06.2026 12:07 Ответить
та "рухлядь" вже шостий рік утилізує рашистських окупантів у промислових масштабах
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17.06.2026 12:12 Ответить
серце болить, душа сумує... вічна пам,ять Героям! Слава Україні!
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17.06.2026 12:08 Ответить
Вічного польоту, Соколи!
Щирі співчуття рідним та близьким...
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17.06.2026 12:10 Ответить
Боже, як шкода мужніх козаків, які захищали Україну і нас від найлютішого ворога в світі. Царство Небесне Героям. Вічна пам'ять та співчуття рідним.
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17.06.2026 12:25 Ответить
Болісна втрата.
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17.06.2026 12:35 Ответить
Вічна пам'ять. Героям слава. Боляче країні втрачати таких мужніх синів
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17.06.2026 13:09 Ответить
Шкода, що так сталося, таке іноді трапляється навіть на нових літаках. Раніше військовоцивільна адміністрація попереджала громаду про навчання, можливо відпрацьовували скидання нових розробок.
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17.06.2026 13:27 Ответить
 
 