Авиакатастрофа на Хмельнитчине: погибли пилот Богдан Загорулько и 23-летний штурман Богдан Бабенко. ФОТО

Жертвами авиакатастрофы Су-24М в Хмельницкой области стали пилот Богдан Загорулько и 23-летний военнослужащий Богдан Бабенко из Богодуховской громады.

В частности, о гибели Бабенко сообщил в Facebook мэр Богодухова Владимир Белый, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вчера, во время выполнения боевого задания в результате авиакатастрофы фронтового бомбардировщика Су-24М в небе Хмельницкой области погиб наш земляк, штурман 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины - старший лейтенант БАБЕНКО Богдан Александрович", - говорится в сообщении.





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Что известно о Бабенко?

Как отмечается, он сначала окончил военный лицей, а затем - Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

"Для родителей Богдан был единственным сыном, их всем миром, опорой и самой большой гордостью. Нет таких слов, которые могли бы залечить эту страшную рану в сердцах матери и отца", - сообщает глава города.

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Погиб пилот Богдан Загорулько

Как, в свою очередь, сообщает Всеукраинский профессиональный союз пилотов, в вечный полет ушел один из лучших летчиков-испытателей "Антонова" Богдан Загорулько.

"Широкой публике он известен выполнением "бочек" на индийском Ан-32RE. После начала полномасштабной войны Богдан Григорьевич был одним из немногих пилотов, кто не уехал в Германию, а мобилизовался в Воздушные Силы и, освоив Су-24М, защищал нашу страну с штурвалом в руках. Он всегда вызывал у меня большое уважение как пилот и как человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Страна должна знать своих героев", - говорится в сообщении.

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