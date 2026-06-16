Бомбардировщик Су-24М разбился на Хмельнитчине: пилот и штурман погибли
В Хмельницкой области около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж погиб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Что известно о трагедии?
Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задание в Хмельницкой области.
"К сожалению, оба летчика погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям майора Богдана Григорьевича Загарулька и старшего лейтенанта Богдана Александровича Бабенко, они защищали нашу страну до последнего вздоха", — сообщили в командовании.
На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.
Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.
Справочно
Су-24 (по классификации НАТО: Fencer — "Фехтовальщик") — советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых погодных условиях, днём и ночью, в частности на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
Основные модификации, стоящие на вооружении Воздушных сил ВСУ, — Су-24М (модернизированный бомбардировщик) и Су-24МР (самолёт-разведчик).
Ключевые технические характеристики:
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Экипаж: 2 человека (пилот и штурман, сиденья расположены рядом "плечом к плечу").
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Максимальная скорость: 1700 км/ч (на высоте) / 1400 км/ч (у земли).
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Дальность полета: боевой радиус действия — около 600 км (в зависимости от высоты и нагрузки).
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Максимальная взлетная масса: 43 755 кг.
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Вооружение: 8 точек подвески; общий вес вооружения — до 7000 кг (управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, а также встроенная 23-мм шестиствольная пушка).
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Нових літаків дуже мало
Ну та й шахеди зараз є озброєні.
Поставил в ТЭЧ на газовочную площадку, запустил, прошелся по режимам - вот тебе и диагностика
Сложнее, когда выработан ресурс, а новых двигателей нет.