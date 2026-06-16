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Новости Потери Украины Украина потеряла самолет
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Бомбардировщик Су-24М разбился на Хмельнитчине: пилот и штурман погибли

Украинский Су-24

В Хмельницкой области около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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Что известно о трагедии?

Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задание в Хмельницкой области.

"К сожалению, оба летчика погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям майора Богдана Григорьевича Загарулька и старшего лейтенанта Богдана Александровича Бабенко, они защищали нашу страну до последнего вздоха", — сообщили в командовании.

На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.

Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

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Справочно

Су-24 (по классификации НАТО: Fencer — "Фехтовальщик") — советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых погодных условиях, днём и ночью, в частности на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Основные модификации, стоящие на вооружении Воздушных сил ВСУ, — Су-24М (модернизированный бомбардировщик) и Су-24МР (самолёт-разведчик).

Ключевые технические характеристики:

  • Экипаж: 2 человека (пилот и штурман, сиденья расположены рядом "плечом к плечу").

  • Максимальная скорость: 1700 км/ч (на высоте) / 1400 км/ч (у земли).

  • Дальность полета: боевой радиус действия — около 600 км (в зависимости от высоты и нагрузки).

  • Максимальная взлетная масса: 43 755 кг.

  • Вооружение: 8 точек подвески; общий вес вооружения — до 7000 кг (управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, а также встроенная 23-мм шестиствольная пушка).

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Автор: 

авиакатастрофа (1687) авиация (2916) самолет (3728) потери (4676) Воздушные силы (3150) пилот (134) Хмельницкая область (1073)
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Топ комментарии
+23
Світла і вічна пам'ять ! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.
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16.06.2026 21:13 Ответить
+12
Вічна Пам'ять загиблим...
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16.06.2026 21:16 Ответить
+10
😢 🙏 🇺🇦
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16.06.2026 21:16 Ответить
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Світла і вічна пам'ять ! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.
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16.06.2026 21:13 Ответить
😢 🙏 🇺🇦
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16.06.2026 21:16 Ответить
Вічна Пам'ять загиблим...
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16.06.2026 21:16 Ответить
Нажаль совєцьке все старе.
Нових літаків дуже мало

Ну та й шахеди зараз є озброєні.
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16.06.2026 21:16 Ответить
Диагностика турбин проводилась? Она вообще проводится?
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16.06.2026 21:25 Ответить
турбинист?
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16.06.2026 21:28 Ответить
Диагностика - дело не хитрое.
Поставил в ТЭЧ на газовочную площадку, запустил, прошелся по режимам - вот тебе и диагностика
Сложнее, когда выработан ресурс, а новых двигателей нет.
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16.06.2026 21:29 Ответить
сум і смуток переповнює наші серця за втратою Героїв. вічна пам,ять!
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16.06.2026 21:26 Ответить
Шось трапилось екстраординарне - коли й льотчики не спаслись
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16.06.2026 21:36 Ответить
‼️🤬❤️🇪🇺🇺🇦‼️🤬❤️🇪🇺🇺🇦🫡😡😡
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16.06.2026 21:37 Ответить
Дуже шкода. Царство Небесне Героям!
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16.06.2026 21:42 Ответить
В оркостане Ту-22, в Штатах Б-52. У нас Су-24... Всё старое и изношенное.
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16.06.2026 21:50 Ответить
 
 