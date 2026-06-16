Бомбардировщик Су-24М разбился на Хмельнитчине: пилот и штурман погибли

В Хмельницкой области около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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Что известно о трагедии?

Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задание в Хмельницкой области.

"К сожалению, оба летчика погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям майора Богдана Григорьевича Загарулька и старшего лейтенанта Богдана Александровича Бабенко, они защищали нашу страну до последнего вздоха", — сообщили в командовании.

На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.

Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

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Справочно

Су-24 (по классификации НАТО: Fencer — "Фехтовальщик") — советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых погодных условиях, днём и ночью, в частности на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Основные модификации, стоящие на вооружении Воздушных сил ВСУ, — Су-24М (модернизированный бомбардировщик) и Су-24МР (самолёт-разведчик).

Ключевые технические характеристики:

Экипаж: 2 человека (пилот и штурман, сиденья расположены рядом "плечом к плечу").

Максимальная скорость: 1700 км/ч (на высоте) / 1400 км/ч (у земли).

Дальность полета: боевой радиус действия — около 600 км (в зависимости от высоты и нагрузки).

Максимальная взлетная масса: 43 755 кг.

Вооружение: 8 точек подвески; общий вес вооружения — до 7000 кг (управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, а также встроенная 23-мм шестиствольная пушка).

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