Бомбардувальник Су-24М розбився на Хмельниччині: льотчик та штурман загинули
У Хмельницькій області близько 19-ї години 16 червня 2026 року сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Екіпаж загинув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Що відомо про трагедію?
Екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині.
"На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху", - повідомили у командуванні.
На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.
Причини та обставини катастрофи встановлюються.
Довідково
Су-24 (за класифікацією НАТО: Fencer — "Фехтувальник") — радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стрілоподібності. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у будь-яких погодних умовах, удень та вночі, зокрема на малих висотах із прицільним ураженням наземних і надводних цілей.
Основна модифікація, яка стоїть на озброєнні Повітряних сил ЗСУ — Су-24М (модернізований бомбардувальник) та Су-24МР (літак-розвідник).
Ключові технічні характеристики:
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Екіпаж: 2 особи (пілот та штурман, сидіння розташовані поруч "пліч-о-пліч").
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Максимальна швидкість: 1700 км/год (на висоті) / 1400 км/год (біля землі).
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Дальність польоту: бойовий радіус дії — близько 600 км (залежно від висоти та навантаження).
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Максимальна злітна вага: 43 755 кг.
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Озброєння: 8 точок підвіски; загальна вага озброєння — до 7000 кг (керовані та некеровані ракети, бомби, а також вбудована 23-мм шестиствольна гармата).
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Нових літаків дуже мало
Ну та й шахеди зараз є озброєні.
Поставил в ТЭЧ на газовочную площадку, запустил, прошелся по режимам - вот тебе и диагностика
Сложнее, когда выработан ресурс, а новых двигателей нет.