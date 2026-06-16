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Новини Втрати України Україна втратила літак
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Бомбардувальник Су-24М розбився на Хмельниччині: льотчик та штурман загинули

Український Су-24

У Хмельницькій області близько 19-ї години 16 червня 2026 року сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Екіпаж загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Що відомо про трагедію?

Екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині.

"На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху", - повідомили у командуванні.

На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини катастрофи встановлюються.

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Довідково

Су-24 (за класифікацією НАТО: Fencer — "Фехтувальник") — радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стрілоподібності. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у будь-яких погодних умовах, удень та вночі, зокрема на малих висотах із прицільним ураженням наземних і надводних цілей.

Основна модифікація, яка стоїть на озброєнні Повітряних сил ЗСУ — Су-24М (модернізований бомбардувальник) та Су-24МР (літак-розвідник).

Ключові технічні характеристики:

  • Екіпаж: 2 особи (пілот та штурман, сидіння розташовані поруч "пліч-о-пліч").

  • Максимальна швидкість: 1700 км/год (на висоті) / 1400 км/год (біля землі).

  • Дальність польоту: бойовий радіус дії — близько 600 км (залежно від висоти та навантаження).

  • Максимальна злітна вага: 43 755 кг.

  • Озброєння: 8 точок підвіски; загальна вага озброєння — до 7000 кг (керовані та некеровані ракети, бомби, а також вбудована 23-мм шестиствольна гармата).

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Автор: 

авіакатастрофа (1103) авіація (4294) літак (3109) втрати (4695) Повітряні сили (3479) пілот (139) Хмельницька область (1095)
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Топ коментарі
+49
Світла і вічна пам'ять ! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.
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16.06.2026 21:13 Відповісти
+28
Вічна Пам'ять загиблим...
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16.06.2026 21:16 Відповісти
+20
сум і смуток переповнює наші серця за втратою Героїв. вічна пам,ять!
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16.06.2026 21:26 Відповісти
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Світла і вічна пам'ять ! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.
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16.06.2026 21:13 Відповісти
😢 🙏 🇺🇦
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16.06.2026 21:16 Відповісти
Вічна Пам'ять загиблим...
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16.06.2026 21:16 Відповісти
Нажаль совєцьке все старе.
Нових літаків дуже мало

Ну та й шахеди зараз є озброєні.
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16.06.2026 21:16 Відповісти
Диагностика турбин проводилась? Она вообще проводится?
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16.06.2026 21:25 Відповісти
турбинист?
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16.06.2026 21:28 Відповісти
Нет. Но наверное диагностику турбин надо проводить. Это и ежу понятно.
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16.06.2026 21:52 Відповісти
Диагностика - дело не хитрое.
Поставил в ТЭЧ на газовочную площадку, запустил, прошелся по режимам - вот тебе и диагностика
Сложнее, когда выработан ресурс, а новых двигателей нет.
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16.06.2026 21:29 Відповісти
сум і смуток переповнює наші серця за втратою Героїв. вічна пам,ять!
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16.06.2026 21:26 Відповісти
Шось трапилось екстраординарне - коли й льотчики не спаслись
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16.06.2026 21:36 Відповісти
Су, МiГ, все на старому мотлоху літають. У партнерів ні*уя немає.
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16.06.2026 21:53 Відповісти
Поляки зажали, США зажали...
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16.06.2026 22:01 Відповісти
‼️🤬❤️🇪🇺🇺🇦‼️🤬❤️🇪🇺🇺🇦🫡😡😡
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16.06.2026 21:37 Відповісти
Дуже шкода. Царство Небесне Героям!
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16.06.2026 21:42 Відповісти
В оркостане Ту-22, в Штатах Б-52. У нас Су-24... Всё старое и изношенное.
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16.06.2026 21:50 Відповісти
Не довго тривала радість від падіння кацапського ту-22.
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16.06.2026 23:04 Відповісти
Почему не катапультировались??
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16.06.2026 22:05 Відповісти
Мабуть летіли низько, або відводили машину від населеного пункту, або не спрацювала система, машина стара, в інших немає.Не виключаємо і диверсію. Таке також можливо.
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16.06.2026 22:23 Відповісти
Вічна пам'ять .....
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16.06.2026 22:07 Відповісти
жахливо... пілоти загинули (((
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16.06.2026 22:30 Відповісти
 
 