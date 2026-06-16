Бомбардувальник Су-24М розбився на Хмельниччині: льотчик та штурман загинули

У Хмельницькій області близько 19-ї години 16 червня 2026 року сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Екіпаж загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Що відомо про трагедію?

Екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині.

"На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху", - повідомили у командуванні.

На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини катастрофи встановлюються.

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Довідково

Су-24 (за класифікацією НАТО: Fencer — "Фехтувальник") — радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стрілоподібності. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у будь-яких погодних умовах, удень та вночі, зокрема на малих висотах із прицільним ураженням наземних і надводних цілей.

Основна модифікація, яка стоїть на озброєнні Повітряних сил ЗСУ — Су-24М (модернізований бомбардувальник) та Су-24МР (літак-розвідник).

Ключові технічні характеристики:

Екіпаж: 2 особи (пілот та штурман, сидіння розташовані поруч "пліч-о-пліч").

Максимальна швидкість: 1700 км/год (на висоті) / 1400 км/год (біля землі).

Дальність польоту: бойовий радіус дії — близько 600 км (залежно від висоти та навантаження).

Максимальна злітна вага: 43 755 кг.

Озброєння: 8 точок підвіски; загальна вага озброєння — до 7000 кг (керовані та некеровані ракети, бомби, а також вбудована 23-мм шестиствольна гармата).

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