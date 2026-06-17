Авіакатастрофа на Хмельниччині: загинули пілот Богдан Загорулько та 23-річний штурман Богдан Бабенко. ФОТО

Жертвами авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині стали пілот Богдан Загорулько та 23-річний військовий Богдан Бабенко з Богодухівської громади.

Зокрема, про загибель Бабенка повідомив у фейсбуку мер Богодухова Володимир Бєлий, інформує Цензор.НЕТ.

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"Вчора, під час виконання бойового завдання внаслідок авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М у небі Хмельниччини загинув наш земляк, штурман 7 бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України - старший лейтенант БАБЕНКО Богдан Олександрович", - йдеться у повідомленні.





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Що про Бабенка відомо?

Як зазначається, він спершу закінчив військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

"Для батьків Богдан був єдиним сином, їхнім всесвітом, опорою та найбільшою гордістю. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька", - інформує очільник міста.

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Загинув пілот Богдан Загорулько

Як своєю чергою інформує Всеукраїнська професійна спілка пілотів, у вічний політ пішов один з найкращих льотчиків-випробовувачів "Антонова" Богдан Загорулько.

"Широкому загалу він відомий виконанням "бочок" на індійському Ан-32RE. Після початку повномасштабної війни Богдан Григорович один з небагатьох пілотів, хто не виїхав у Німеччину, а мобілізувався у Повітряні Сили і опанувавши Су-24М боронив нашу країну зі штурвалом у руках. Він завжди викликав у мене велику повагу, як Пілот, і як Людина. Зокрема своїм шанобливим ставленням до техніків. Країна повинна знати своїх Героїв", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?