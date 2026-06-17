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Новини Фото Втрати України Україна втратила літак Су-24М розбився на Хмельниччині
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Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: розпочато розшифрування бортового самописця, призначено службове розслідування. ФОТО

На Хмельниччині розслідують обставини авіаційної катастрофи військового літака, внаслідок якої загинули двоє пілотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

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Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи, що сталася 16 червня 2026 року в Шепетівському районі.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).

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Деталі

За попередніми даними, близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіаподії загинули двоє членів екіпажу - пілоти 55 та 23 років.

авіакатастрофа на Хмельниччині
авіакатастрофа на Хмельниччині
авіакатастрофа на Хмельниччині

"Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Призначено службове розслідування

Також зазначається, що у межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи.

Наразі вживаються заходи для розшифрування бортового самописця, огляд місця події продовжується.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що бомбардувальник Су-24М розбився на Хмельниччині: льотчик та штурман загинули.
  • ДБР розслідує падіння Су-24М на Хмельниччині.

Автор: 

авіакатастрофа (1104) літак (3109) Офіс Генпрокурора (3937) Хмельницька область (1096)
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Топ коментарі
+6
Сум.До Старконівського аеродрому не дотягнули
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17.06.2026 10:24 Відповісти
+3
Вічна пам'ять героям. Літак віком 45 років, пілот 55 років, на жаль це наша реальність.
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17.06.2026 10:45 Відповісти
+3
... розповідаю!! Люди літають з ДОЗВОЛЕНИМИ діагнозами..і в окулярах. Тільки у ***..ому СРСР у льотного складу вимагався 100-відсотковий зір. У всьому світі НІКОЛИ не заборонялося літати в окулярах. А зараз...є лінзи..які ДОЗВОЛЕНІ теж по всьому світу. Я літаю і з діагнозами і в окулярах. я не знаю ні одного льотчика... який не має хоч малого діагноза.... А при війні про діагнози треба просто забути!! Діагнозів нема тільки у мертвих. А ті..що зараз намагаються вступити до авіаційних закладів... мають стільки недоліків... що і говорити нема сенсу.
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17.06.2026 11:11 Відповісти
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Сум.До Старконівського аеродрому не дотягнули
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17.06.2026 10:24 Відповісти
Вічна пам'ять героям. Літак віком 45 років, пілот 55 років, на жаль це наша реальність.
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17.06.2026 10:45 Відповісти
..а що паганого у пілота ..віком 55 років? Чи може..шмаркач..якому 23 роки...після університету з мінімальними навичками перенавчається на Міражі... буде значно краще воювати? Нажаль ..що реальність була похеряна починаючі з 2019 року...коли почали масово скорочувати льотний склад..і різати підготовку по повній. Чи може нагадати... хто сів у кабіни літаків після нападу?
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17.06.2026 10:58 Відповісти
А ти не знаєш що поганого? Люди з діагнозами літають в окулярах.
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17.06.2026 11:02 Відповісти
... розповідаю!! Люди літають з ДОЗВОЛЕНИМИ діагнозами..і в окулярах. Тільки у ***..ому СРСР у льотного складу вимагався 100-відсотковий зір. У всьому світі НІКОЛИ не заборонялося літати в окулярах. А зараз...є лінзи..які ДОЗВОЛЕНІ теж по всьому світу. Я літаю і з діагнозами і в окулярах. я не знаю ні одного льотчика... який не має хоч малого діагноза.... А при війні про діагнози треба просто забути!! Діагнозів нема тільки у мертвих. А ті..що зараз намагаються вступити до авіаційних закладів... мають стільки недоліків... що і говорити нема сенсу.
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17.06.2026 11:11 Відповісти
Ви повністю праві. Мій батько літав до 52 років. Літав на Л-29, МіГ-15, Су-7б, Су-17 та пару вильотів зробив на Су-24. Аеродром Луцьк. Та багато льотчиків за 50-т знаю. Крім того зустріли 24.02.22 р. ветерани, пенси і літали мама не горюй. А зелено чмо похерило ВПС , як тільки прийшло до влади, льотний склад видавлювали зі служби...
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17.06.2026 11:26 Відповісти
..хочу Вам трохи нагадати... Максимальний вік у дозволах літати..65!!! Система відбору..і медичні дозволи стосовно діагнозів у США..інших країнах значно ніжчі..ніж у нас. Тут ми ще не дуже далеко від сов*єтов втікли.... Але від рашки значно. Система підготовки в Україні значно різниться від європейської. ЗНАЧНА більшість льотного складу у цівільній авіації у них..це бувші військові пілоти...які користуються ПРЕОРІТЕТОМ.. при переході у ЦА. Бо це РЕЗЕРВ..на випадок війни. У нас же ж звільненому військовому льотчику попасти у цівільну авіацію НЕЙМОВІРНО складно. А про резерв і мови нема. А початок війни і показав...Сіли в кабіни ті..хто літав на Боїнгах...Єйрбасах...а до того був військовим. Загинувший вчора 55-річний льотчик...КПС з Антонова.. літав до нападу на Ан-124...
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17.06.2026 11:29 Відповісти
Ви тему статті забули, тут не про віші вікові досягнення. Не плутайте завдання військових пілотів, і водовозів з цивільної авіації. Вас ще у Топ Ган не запрошували? Там потрібні пілоти в окулярах і з клапанами у сердці.
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17.06.2026 11:47 Відповісти
старе лахміття є старе лахміття
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17.06.2026 11:25 Відповісти
... це Ви скажіть ВПС США..де сотням літаків..30-40 ..а то і 60 років. Нащо коментувати те... про що уяви і близько не маєте?
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17.06.2026 11:31 Відповісти
гарна відмазка
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17.06.2026 11:32 Відповісти
чомусь Польща озброїлася f35, а не старими коритами
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17.06.2026 11:33 Відповісти
.. може Ви потягнете Ф-35 зараз? То повторю. Не лізьте у теми..де нічого не розумієте. Тим більш своє нерозуміння дописом про польські Ф-35 ви яскраво підтвердили.
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17.06.2026 11:38 Відповісти
 
 