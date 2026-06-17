Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: розпочато розшифрування бортового самописця, призначено службове розслідування. ФОТО

На Хмельниччині розслідують обставини авіаційної катастрофи військового літака, внаслідок якої загинули двоє пілотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи, що сталася 16 червня 2026 року в Шепетівському районі.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).

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За попередніми даними, близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіаподії загинули двоє членів екіпажу - пілоти 55 та 23 років.







"Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Призначено службове розслідування

Також зазначається, що у межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи.

Наразі вживаються заходи для розшифрування бортового самописця, огляд місця події продовжується.

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