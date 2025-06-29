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Новини Відео Масований ракетний обстріл Україна втратила літак
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Доручив з’ясувати всі обставини загибелі пілота F-16 Устименка, - Зеленський. ВIДЕО

Відбиваючи сьогоднішню ворожу атаку, загинув пілот F-16 Максим Устименко, президент Володимир Зеленський доручив з’ясувати всі обставини його загибелі.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", - написав він.

Зеленський нагадав, що майже всю ніч в Україні лунала тривога – у небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди", та 60 ракет різних типів.

Також читайте: Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід України

"Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно. Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору", - розповів президент.

Він наголосив, що Україні потрібно посилювати ППО.

"Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Також читайте: Знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів, - Повітряні сили

Нагадаємо, відбиваючи нічну атаку росіян в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.

Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ масовано атакували Україну. Понад 500 повітряних цілей запустив ворог уночі, епіцентр удару - Захід. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів.

Зокрема, як зазначалося, війська РФ атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом і Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) обстріл (29558) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+35
Взяв на особистий контроль? І що далі?
Новий відосик -гундосик.
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29.06.2025 11:14 Відповісти
+31
Доручив з'ясувати всі обставини загибелі пілота F-16 Устименка, - Зеленський.
Причина загибелі пілота F-16 одна - це сам Зеленський.
Це вже не перший раз.
Гинуть пілоти та втрачаються літаки, бо вражаються осколками збитих шахедів.
Бо не має власних виготовлених комплексів ППО та ракет.
4 рік війни а президент та верховний головнокомандувач не спромігся або не хоче виготовляти власну зброю.
Тільки відносики, брехя та суцільна корупція від нього.
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29.06.2025 11:17 Відповісти
+30
ЖУРВЕЛЬ....."Я взяв під особистий контроль"

Єдине що він сказав правду - Я ВАШ ВИРОК
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29.06.2025 11:27 Відповісти
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Геть баласт з шиї країни! Геть безтолкового ішака та ОПГ під орудою дєрмака!
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29.06.2025 12:41 Відповісти
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29.06.2025 12:42 Відповісти
Там без тебе розберуться згідно посадових обовʼязків. Що ти доручаєш? Ухилянт 4-х кратний.
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29.06.2025 12:53 Відповісти
Доручив це вже пів справи, решта його не обходить, знято, в ефіри
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29.06.2025 12:55 Відповісти
Що тут з'ясовувати? У вас було з роки для протидії шахедам, поки терористична федерація їх вдосконалювала і масштабувала. Ф-16 це не для шахедів. Доведено не один раз.
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29.06.2025 13:10 Відповісти
Найкращій захист - зєля під вартою до виборів(Залужного)
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29.06.2025 13:14 Відповісти
А Юлю куди?
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29.06.2025 13:17 Відповісти
Потребуєш грошей? Дам тобі гривню. Одну. Купиш собі щось
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29.06.2025 13:27 Відповісти
Только ЮВТ - лучший премьер для краины! А Порошенко-гетьман!
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29.06.2025 13:20 Відповісти
От шо вы несешь С баб Юлькой даже пырдуковощ побрезговал ширкнуться...
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29.06.2025 13:25 Відповісти
Лазаренко, з московським хєнєсралами, теж так думали, поки гроші до них йшли від оборудок тимошенчихи!!!….
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29.06.2025 13:55 Відповісти
А шо ж такое, вава вже не каже дай менi. задовольняеться новим хочунчиком, мовляв тре тиснути( на хутiн пуя). ЗЫ... а чому в бельки подивитись(не волае).
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29.06.2025 13:16 Відповісти
Поки оманський ішак керуватиме , доти гинутимуть українці
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29.06.2025 13:39 Відповісти
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