Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: начата расшифровка бортового самописца, назначено служебное расследование. ФОТО

В Хмельницкой области расследуются обстоятельства авиакатастрофы военного самолета, в результате которой погибли два пилота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы, произошедшей 16 июня 2026 года в Шепетовском районе.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

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Подробности

По предварительным данным, около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. В результате авиакатастрофы погибли двое членов экипажа - пилоты 55 и 23 лет.







"В настоящее время ведутся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полёта, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе", - говорится в сообщении.

Назначено служебное расследование

Также отмечается, что в рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. В Министерстве обороны Украины создана комиссия по расследованию указанной авиакатастрофы.

В настоящее время принимаются меры по расшифровке бортового самописца, осмотр места происшествия продолжается.

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