Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: начата расшифровка бортового самописца, назначено служебное расследование. ФОТО
В Хмельницкой области расследуются обстоятельства авиакатастрофы военного самолета, в результате которой погибли два пилота.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Начато досудебное расследование
Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы, произошедшей 16 июня 2026 года в Шепетовском районе.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).
Подробности
По предварительным данным, около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. В результате авиакатастрофы погибли двое членов экипажа - пилоты 55 и 23 лет.
"В настоящее время ведутся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полёта, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе", - говорится в сообщении.
Назначено служебное расследование
Также отмечается, что в рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. В Министерстве обороны Украины создана комиссия по расследованию указанной авиакатастрофы.
В настоящее время принимаются меры по расшифровке бортового самописца, осмотр места происшествия продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что бомбардировщик Су-24М разбился в Хмельницкой области: летчик и штурман погибли.
- ГБР расследует крушение Су-24М в Хмельницкой области.
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