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Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: начата расшифровка бортового самописца, назначено служебное расследование. ФОТО

В Хмельницкой области расследуются обстоятельства авиакатастрофы военного самолета, в результате которой погибли два пилота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора. 

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Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы, произошедшей 16 июня 2026 года в Шепетовском районе.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

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Подробности

По предварительным данным, около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. В результате авиакатастрофы погибли двое членов экипажа - пилоты 55 и 23 лет.

авиакатастрофа в Хмельницкой области
авиакатастрофа в Хмельницкой области
авиакатастрофа в Хмельницкой области

"В настоящее время ведутся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полёта, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе", - говорится в сообщении.

Назначено служебное расследование

Также отмечается, что в рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. В Министерстве обороны Украины создана комиссия по расследованию указанной авиакатастрофы.

В настоящее время принимаются меры по расшифровке бортового самописца, осмотр места происшествия продолжается.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что бомбардировщик Су-24М разбился в Хмельницкой области: летчик и штурман погибли.
  • ГБР расследует крушение Су-24М в Хмельницкой области.

Автор: 

авиакатастрофа (1688) самолет (3729) Офис Генпрокурора (3158) Хмельницкая область (1074)
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Топ комментарии
+6
Сум.До Старконівського аеродрому не дотягнули
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17.06.2026 10:24 Ответить
+3
Вічна пам'ять героям. Літак віком 45 років, пілот 55 років, на жаль це наша реальність.
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17.06.2026 10:45 Ответить
+3
... розповідаю!! Люди літають з ДОЗВОЛЕНИМИ діагнозами..і в окулярах. Тільки у ***..ому СРСР у льотного складу вимагався 100-відсотковий зір. У всьому світі НІКОЛИ не заборонялося літати в окулярах. А зараз...є лінзи..які ДОЗВОЛЕНІ теж по всьому світу. Я літаю і з діагнозами і в окулярах. я не знаю ні одного льотчика... який не має хоч малого діагноза.... А при війні про діагнози треба просто забути!! Діагнозів нема тільки у мертвих. А ті..що зараз намагаються вступити до авіаційних закладів... мають стільки недоліків... що і говорити нема сенсу.
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17.06.2026 11:11 Ответить
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Сум.До Старконівського аеродрому не дотягнули
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17.06.2026 10:24 Ответить
Вічна пам'ять героям. Літак віком 45 років, пілот 55 років, на жаль це наша реальність.
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17.06.2026 10:45 Ответить
..а що паганого у пілота ..віком 55 років? Чи може..шмаркач..якому 23 роки...після університету з мінімальними навичками перенавчається на Міражі... буде значно краще воювати? Нажаль ..що реальність була похеряна починаючі з 2019 року...коли почали масово скорочувати льотний склад..і різати підготовку по повній. Чи може нагадати... хто сів у кабіни літаків після нападу?
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17.06.2026 10:58 Ответить
А ти не знаєш що поганого? Люди з діагнозами літають в окулярах.
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17.06.2026 11:02 Ответить
... розповідаю!! Люди літають з ДОЗВОЛЕНИМИ діагнозами..і в окулярах. Тільки у ***..ому СРСР у льотного складу вимагався 100-відсотковий зір. У всьому світі НІКОЛИ не заборонялося літати в окулярах. А зараз...є лінзи..які ДОЗВОЛЕНІ теж по всьому світу. Я літаю і з діагнозами і в окулярах. я не знаю ні одного льотчика... який не має хоч малого діагноза.... А при війні про діагнози треба просто забути!! Діагнозів нема тільки у мертвих. А ті..що зараз намагаються вступити до авіаційних закладів... мають стільки недоліків... що і говорити нема сенсу.
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17.06.2026 11:11 Ответить
Ви повністю праві. Мій батько літав до 52 років. Літав на Л-29, МіГ-15, Су-7б, Су-17 та пару вильотів зробив на Су-24. Аеродром Луцьк. Та багато льотчиків за 50-т знаю. Крім того зустріли 24.02.22 р. ветерани, пенси і літали мама не горюй. А зелено чмо похерило ВПС , як тільки прийшло до влади, льотний склад видавлювали зі служби...
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17.06.2026 11:26 Ответить
..хочу Вам трохи нагадати... Максимальний вік у дозволах літати..65!!! Система відбору..і медичні дозволи стосовно діагнозів у США..інших країнах значно ніжчі..ніж у нас. Тут ми ще не дуже далеко від сов*єтов втікли.... Але від рашки значно. Система підготовки в Україні значно різниться від європейської. ЗНАЧНА більшість льотного складу у цівільній авіації у них..це бувші військові пілоти...які користуються ПРЕОРІТЕТОМ.. при переході у ЦА. Бо це РЕЗЕРВ..на випадок війни. У нас же ж звільненому військовому льотчику попасти у цівільну авіацію НЕЙМОВІРНО складно. А про резерв і мови нема. А початок війни і показав...Сіли в кабіни ті..хто літав на Боїнгах...Єйрбасах...а до того був військовим. Загинувший вчора 55-річний льотчик...КПС з Антонова.. літав до нападу на Ан-124...
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17.06.2026 11:29 Ответить
Ви тему статті забули, тут не про віші вікові досягнення. Не плутайте завдання військових пілотів, і водовозів з цивільної авіації. Вас ще у Топ Ган не запрошували? Там потрібні пілоти в окулярах і з клапанами у сердці.
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17.06.2026 11:47 Ответить
старе лахміття є старе лахміття
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17.06.2026 11:25 Ответить
... це Ви скажіть ВПС США..де сотням літаків..30-40 ..а то і 60 років. Нащо коментувати те... про що уяви і близько не маєте?
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17.06.2026 11:31 Ответить
гарна відмазка
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17.06.2026 11:32 Ответить
чомусь Польща озброїлася f35, а не старими коритами
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17.06.2026 11:33 Ответить
.. може Ви потягнете Ф-35 зараз? То повторю. Не лізьте у теми..де нічого не розумієте. Тим більш своє нерозуміння дописом про польські Ф-35 ви яскраво підтвердили.
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17.06.2026 11:38 Ответить
 
 