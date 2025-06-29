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Новости Массированный ракетный обстрел Украина потеряла самолет
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Поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16 Устименко, - Зеленский. ВИДЕО

Отражая сегодняшнюю вражескую атаку, погиб пилот F-16 Максим Устименко, президент Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства его гибели.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", - написал он.

Зеленский напомнил, что почти всю ночь в Украине звучала тревога: в небе было 477 дронов, большинство из которых - российско-иранские "шахеды", и 60 ракет различных типов.

Также читайте: Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад Украины

"Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадание и по жилому дому в Смиле, ранен ребенок. Экстренные службы работают всюду, где необходимо. Москва не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары. Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украине нужно усиливать ПВО.

"То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Также читайте: Уничтожено 38 из 60 ракет, обезврежено более 430 дронов, - Воздушные силы

Напомним, отражая ночную атаку россиян в ночь на 29 июня погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он отвел поврежденный F-16 от населенного пункта.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ массированно атаковали Украину. Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад. По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 38 из 60 ракет, обезврежено более 430 дронов.

В частности, как отмечалось, войска РФ атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом и Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) обстрел (28239) F-16 (571)


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Топ комментарии
+36
Взяв на особистий контроль? І що далі?
Новий відосик -гундосик.
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29.06.2025 11:14 Ответить
+35
Доручив з'ясувати всі обставини загибелі пілота F-16 Устименка, - Зеленський.
Причина загибелі пілота F-16 одна - це сам Зеленський.
Це вже не перший раз.
Гинуть пілоти та втрачаються літаки, бо вражаються осколками збитих шахедів.
Бо не має власних виготовлених комплексів ППО та ракет.
4 рік війни а президент та верховний головнокомандувач не спромігся або не хоче виготовляти власну зброю.
Тільки відносики, брехя та суцільна корупція від нього.
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29.06.2025 11:17 Ответить
+31
ЖУРВЕЛЬ....."Я взяв під особистий контроль"

Єдине що він сказав правду - Я ВАШ ВИРОК
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29.06.2025 11:27 Ответить
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Причина 20.000 антишахідних ракет які поїхали в Ізраїль замість України. Спасібки крашеному виродку.
Тому пілоти змушені використовувати бортову гармату...
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29.06.2025 12:25 Ответить
Дивіться на себе в дзеркало,а не звинувачуйте інші країни,а особлива США,яке дало найбільшу нам допомогу,причому безплатно.
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29.06.2025 12:34 Ответить
Я звинувачую не США а конкретного крашеного ублюдка.
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29.06.2025 12:38 Ответить
Не призначений винищувач для збиття ******** типу шлюхедів, тому і втрати . Але зелупам на це похер. За всі роки війни не зробили власного ппо хоч від цих ********. Як не зробили і всього іншого. Відосіки тільки записують, зрадники плісняві.
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29.06.2025 12:29 Ответить
Грати роль атца_нації для слабих на голову, які вірять словам, а не справам, а діяти проти України...

Його призначенці. Серія 2873.

"24-річна Катерина Михалко, з серпня 2023 року стала виконавчим директором "Технологічних сил України"-обʼєднання провідних приватних підприємств ОПК,що забезпечують захисників високими військовими технологіями.Катерину Володимирівну поставили офіційно займатися експортом зброї."
Пишуть, що її батько дружбан ОПи і особисто Серлєща.
А сама Михалко ще до призначення на надважливу посаду відзначилась шахрайськими схемами.
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29.06.2025 12:38 Ответить
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29.06.2025 12:40 Ответить
Цікаво те, що цю "геніальну", 24-річну менеджерку інформаційно і не тільки підтримують і не мають питань до її компетентності Стерненко і "незалежний журналіст-розслідувач", за сумісництвом співробітник СБУ, Денис Бігус.

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29.06.2025 12:44 Ответить
Геть баласт з шиї країни! Геть безтолкового ішака та ОПГ під орудою дєрмака!
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29.06.2025 12:41 Ответить
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29.06.2025 12:42 Ответить
Там без тебе розберуться згідно посадових обовʼязків. Що ти доручаєш? Ухилянт 4-х кратний.
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29.06.2025 12:53 Ответить
Доручив це вже пів справи, решта його не обходить, знято, в ефіри
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29.06.2025 12:55 Ответить
Що тут з'ясовувати? У вас було з роки для протидії шахедам, поки терористична федерація їх вдосконалювала і масштабувала. Ф-16 це не для шахедів. Доведено не один раз.
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29.06.2025 13:10 Ответить
Найкращій захист - зєля під вартою до виборів(Залужного)
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29.06.2025 13:14 Ответить
А Юлю куди?
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29.06.2025 13:17 Ответить
Потребуєш грошей? Дам тобі гривню. Одну. Купиш собі щось
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29.06.2025 13:27 Ответить
Только ЮВТ - лучший премьер для краины! А Порошенко-гетьман!
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29.06.2025 13:20 Ответить
От шо вы несешь С баб Юлькой даже пырдуковощ побрезговал ширкнуться...
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29.06.2025 13:25 Ответить
І де зараз пырдуковощ,а де Юля?
А всім юліофобам в науку.
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29.06.2025 14:30 Ответить
Лазаренко, з московським хєнєсралами, теж так думали, поки гроші до них йшли від оборудок тимошенчихи!!!….
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29.06.2025 13:55 Ответить
Пінчук? Той, що заплатив 65млн. дол. Манафорту за оббріхування Тімошенко в іноземних ЗМІ , коли Януковіч її посадив? Що ж ти став багатший в доларах за останні чотири роки, волонтер сраний?
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29.06.2025 14:06 Ответить
смайлік треба додати до цієї фрази Только ЮВТ - лучший премьер для краины!
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29.06.2025 14:13 Ответить
А шо ж такое, вава вже не каже дай менi. задовольняеться новим хочунчиком, мовляв тре тиснути( на хутiн пуя). ЗЫ... а чому в бельки подивитись(не волае).
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29.06.2025 13:16 Ответить
Поки оманський ішак керуватиме , доти гинутимуть українці
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29.06.2025 13:39 Ответить
як вже ****** цими видосиками хоть правду казав ато одна ****** де удари балистикою як говорив
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29.06.2025 14:15 Ответить
Розслідувати причини загибелі українського пілота звісно ж потрібно:
- чому було пошкоджено літак,
- чому не капультувався вчасно, а якщо це зробив, то яка причина загибелі - несправна катапульта, інші технічні причини і ще маса запитань "чому".
Але основне запитання особисто до Зеленського залишається: чому під час цієї чергової масованої повітряної атаки ворога на Україну не було відключено мобільний інтернет? Через що ворожі оператори в режимі он-лайн управляли "херанями" і скеровували їх на українські міста!
Можливо це і є основною причиною загибелі нашого пілота і літака?
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29.06.2025 14:30 Ответить
Патаму шо в армію долбойобів набрали!!!!
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29.06.2025 14:31 Ответить
Стільки шумихи робили,бо не дають ф16.
А дали-запустили проти дронів,де вони програють.Логістика,штаби,склади для ф16-поки що після особливого розпорядження? Козир рулить...
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29.06.2025 14:35 Ответить
Хотів щось написати, але бачу вле все озвучено, лише поставив багато вподобайок!
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29.06.2025 14:36 Ответить
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