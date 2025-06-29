Поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16 Устименко, - Зеленский. ВИДЕО

Отражая сегодняшнюю вражескую атаку, погиб пилот F-16 Максим Устименко, президент Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства его гибели.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", - написал он.

Зеленский напомнил, что почти всю ночь в Украине звучала тревога: в небе было 477 дронов, большинство из которых - российско-иранские "шахеды", и 60 ракет различных типов.

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"Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадание и по жилому дому в Смиле, ранен ребенок. Экстренные службы работают всюду, где необходимо. Москва не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары. Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украине нужно усиливать ПВО.

"То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

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Напомним, отражая ночную атаку россиян в ночь на 29 июня погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он отвел поврежденный F-16 от населенного пункта.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ массированно атаковали Украину. Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад. По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 38 из 60 ракет, обезврежено более 430 дронов.

В частности, как отмечалось, войска РФ атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом и Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Без пострадавших.