Массированная атака РФ: баллистику направили по одних регионах, крылатые ракеты - на запад страны, - Игнат

Россия изменила тактику массированного удара. Сегодня ночью российские военные намеренно распределили удары между баллистическими и крылатыми ракетами. Одна крылатая ракета залетела на территорию Польши, где ее сбила польская ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что российские войска намеренно применили различные типы ракет на разных направлениях.

Балистическое вооружение использовалось для ударов по одним регионам Украины, тогда как крылатые ракеты летели в направлении западных областей.

Изменение тактики атаки: одна из крылатых ракет залетела в Польшу

При этом, по словам Игната, одна из вражеских крылатых ракет залетела на территорию Республики Польша.

"Эта атака не является чем-то новым, скажем так, по сравнению с другими, потому что такие атаки уже были, когда противник наносит удары баллистическими ракетами по одним регионам, а крылатыми ракетами — по другим... Враг спланировал удар таким образом, чтобы нанести удар баллистическими ракетами и ракетами, летящими по баллистической траектории... по нескольким регионам... а крылатые ракеты полетели в западную часть нашей страны", — отметил пресс-секретарь.

Он подтвердил, что во время обстрела одна из вражеских целей залетела на территорию соседнего государства, где по ней открыла огонь польская противовоздушная оборона.

"Крылатая ракета — это абсолютно подтверждено", — подчеркнул Игнат.

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Украине крайне необходимы Patriot для перехвата баллистических ракет

По словам Игната, украинские защитники продемонстрировали высокие результаты при отражении атаки, уничтожив значительное количество крылатых ракет типов Х-101 и "Калибр".

В то же время удалось перехватить лишь одну баллистическую ракету.

Пресс-секретарь подчеркнул, что из-за широкой географии применения баллистического вооружения Украине необходимы дополнительные системы Patriot и боеприпасы к ним.

"Что касается баллистики, то проблема всем известна. Нужны системы Patriot и, главное, ракеты к ним, ведь география баллистических ударов была довольно обширной", — отметил Игнат.

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По информации Воздушных сил, этой ночью Россия применила ракеты "Искандер-М", С-400 и противокорабельные "Циркон", которые атакуют цели по баллистической траектории. Предварительно, в Винницкой области зафиксировано попадание двух ракет "Циркон".

Россия комбинирует различные типы ракет, чтобы затруднить работу ПВО

Игнат пояснил, что направления запусков зависят от дальности полета конкретного вида вооружения. Для ударов по северным областям Украины российские войска используют территории Брянской и Курской областей РФ.

Ракеты "Циркон", по его словам, могут запускаться как из временно оккупированного Крыма, так и с северного направления.

Также пресс-секретарь рассказал, что российские войска одновременно применяют баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные ракеты комплекса С-400, которые переоборудованы для ударов по наземным целям.

По словам Игната, такая тактика позволяет увеличить количество баллистических целей в воздухе и затрудняет работу украинской противовоздушной обороны, поскольку ПВО вынуждена одновременно реагировать на большее количество ракет.

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