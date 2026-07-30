Масована атака РФ: балістику спрямували по одних регіонах, крилаті ракети - на захід країни, - Ігнат

Росія змінила тактику масованого удару. Цієї ночі російські військові навмисно розподілила удари між балістичними та крилатими ракетами. Одна крилата ракета залетіла на територію Польщі, де її збила польська ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що російські війська навмисно застосували різні типи ракет на різних напрямках.

Балістичне озброєння використовували для ударів по одних регіонах України, тоді як крилаті ракети рухалися у напрямку західних областей.

Зміна тактики атаки, одна з крилатих ракет залетіла до Польщі

При цьому, за словами Ігната, одна з ворожих крилатих ракет залетіла на територію Республіки Польща.

"Атака не є таким чимось новим, скажімо там, порівняно з іншими, тому що такі атаки вже були, коли противник атакує балістикою одні регіони, крилатими ракетами інші регіони... Ворог спланував удар таким чином, щоб завдати удар балістичними ракетами і ракетами, які летять по балістичній траєкторії... по кількох регіонах... а вже крилаті ракети полетіли в бік заходу нашої держави", - зазначив речник.

Він підтвердив, що під час обстрілу одна з ворожих цілей залетіла на територію сусідньої держави, де по неї працювала польська протиповітряна оборона.

"Крилата ракета, це абсолютно підтверджено", - наголосив Ігнат.

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Україні критично потрібні Patriot для перехоплення балістики

За словами Ігната, українські захисники продемонстрували високі результати під час відбиття атаки, знищивши значну кількість крилатих ракет типів Х-101 та "Калібр".

Водночас вдалося перехопити лише одну балістичну ракету.

Речник наголосив, що через широку географію застосування балістичного озброєння Україні необхідні додаткові системи Patriot та боєприпаси до них.

"Щодо балістики, всім відома проблематика. Потрібні системи Patriot і, головне, ракети до них, адже географія балістичних ударів була доволі широкою", – зазначив Ігнат.

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За інформацією Повітряних сил, цієї ночі Росія застосувала ракети "Іскандер-М", С-400 та протикорабельні "Циркон", які атакують цілі по балістичній траєкторії. Попередньо, у Вінницькій області зафіксовано влучання двох ракет "Циркон".

Росія комбінує різні типи ракет, щоб ускладнити роботу ППО

Ігнат пояснив, що напрямки запусків залежать від дальності польоту конкретного виду озброєння. Для ударів по північних областях України російські війська використовують території Брянської та Курської областей РФ.

Ракети "Циркон", за його словами, можуть запускатися як із тимчасово окупованого Криму, так і з північного напрямку.

Також речник розповів, що російські війська одночасно застосовують балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні ракети комплексу С-400, які переобладнані для ударів по наземних цілях.

За словами Ігната, така тактика дозволяє збільшити кількість балістичних цілей у повітрі та ускладнює роботу української протиповітряної оборони, оскільки ППО змушена одночасно реагувати на більшу кількість ракет.

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