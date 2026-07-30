У Люблінському воєводстві впала російська ракета Х-101, - Туск. ФОТО

У Люблінському воєводстві Польщі зафіксовано падіння об'єкта, який, за попередніми даними, є крилатою ракетою Х-101.

Про це заявив в четвер під час засідання кризового штабу в Любліні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Перші офіційні деталі

"Все вказує на те, що це була російська ракета X-101",- заявив Туск, додаючи, що відповідні служби вивчають деталі цього інциденту.

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Місцеві ЗМІ також показали кратер, що утворився після падіння ракети.





Що передувало?

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі. Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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