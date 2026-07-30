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Новини Російська ракета впала у Польщі Масований комбінований удар
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У Люблінському воєводстві впала російська ракета Х-101, - Туск. ФОТО

Кратер після падіння крилатої ракети Х-101 у Польщі

У Люблінському воєводстві Польщі зафіксовано падіння об'єкта, який, за попередніми даними, є крилатою ракетою Х-101.

Про це заявив в четвер під час засідання кризового штабу в Любліні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Перші офіційні деталі

"Все вказує на те, що це була російська ракета X-101",- заявив Туск, додаючи, що відповідні служби вивчають деталі цього інциденту.

Також читайте: Під час масованої атаки РФ ракета Х-101 залетіла до Польщі, - Сибіга

Місцеві ЗМІ також показали кратер, що утворився після падіння ракети.

Кратер після падіння крилатої ракети Х-101 у Польщі
Кратер після падіння крилатої ракети Х-101 у Польщі

Що передувало?

  • У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
  • Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
  • У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
  • Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
  • Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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Польща (7606) ракети (4268) Туск Дональд (687)
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Топ коментарі
+30
Це вже атака на НАТО чи ще ні? Зараз вгадаю. У всьому винні українські засоби РЕБ. І УПА заодно. Ну а кацапи ні в чьом нє віноувати. Просто нещасний випадок. Буває,як то кажуть.
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30.07.2026 12:12 Відповісти
+26
навроцький порішає - нічого кацапам не буде.
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30.07.2026 12:07 Відповісти
+24
і вся польша обісралась!
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30.07.2026 12:10 Відповісти

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