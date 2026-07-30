У Люблінському воєводстві впала російська ракета Х-101, - Туск. ФОТО
У Люблінському воєводстві Польщі зафіксовано падіння об'єкта, який, за попередніми даними, є крилатою ракетою Х-101.
Про це заявив в четвер під час засідання кризового штабу в Любліні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перші офіційні деталі
"Все вказує на те, що це була російська ракета X-101",- заявив Туск, додаючи, що відповідні служби вивчають деталі цього інциденту.
Місцеві ЗМІ також показали кратер, що утворився після падіння ракети.
Що передувало?
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
- Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
- Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.
Топ коментарі
+30 Gary Grant
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+26 Роза Ранкова
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+24 громов віталій
показати весь коментар30.07.2026 12:10 Відповісти Посилання
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