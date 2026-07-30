Під час масованої атаки РФ ракета Х-101 залетіла до Польщі, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська ракета Х-101 під час масованої атаки на Україну залетіла до Польщі, порушивши повітряний простір НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги у Х.

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"Вночі російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в межах масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. Це ще одна чітка демонстрація того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним і служить гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти", - йдеться в дописі.

Сибіга наголосив, що Росія вночі атакувала Україну 74 балістичними ракетами.

"Воєнний злочинець Путін продовжує вести війну проти жінок та дітей. Батьки та троє дітей загинули в Дніпропетровській області внаслідок прямого ракетного удару по звичайному будинку. Ще двох дітей було врятовано з-під завалів. Ще одна ракета зруйнувала житлові будинки у Львові, поранивши десятки людей, включаючи дітей. Також пошкоджено два дитячі садки та школу. Рятувальні операції тривають. Є постраждалі серед цивільного населення в Київській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та інших областях", - зазначив глава МЗС.

У результаті російського комбінованого удару по території України загинули щонайменше вісім людей.

"Терор Путіна чітко демонструє, що необхідність посилення балістичного захисту для України та всієї Європи є терміновою. Кожне рішення щодо додаткових спроможностей протиповітряної оборони для України зараз має бути ухвалене без зволікання, а всі угоди щодо додаткових ракет-перехоплювачів мають бути реалізовані якомога швидше", - наголосив очільник МЗС.

Спільна безпека України та Польщі має бути пріоритетом

Сибіга заявив, що російське ракетне вторгнення до повітряного простору Польщі вкотре продемонструвало спільність безпекових викликів для обох держав. За його словами, під час війни всі двосторонні розбіжності мають відійти на другий план.

"Нашим головним пріоритетом має бути наша спільна безпека. Україна інформує всіх партнерів та міжнародні організації про наслідки цієї атаки.

Ми закликаємо до рішучої міжнародної реакції, посилення підтримки України та посилення тиску на агресора. Ціна продовження цієї війни для Путіна має значно перевищувати ціну її припинення", - вказав Сибіга.

Що передувало?

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі. Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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