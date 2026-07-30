Ракетний удар РФ по Львову: постраждалих вже 26, пошкоджено понад 20 будинків, школу і два дитсадки. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 4:45 Львів зазнав ракетної атаки.

ПРо це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Є руйнування та поранені

За його словами, найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих.

"Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки", - зазначив очільник міста.

Він також дякує всім службам і мешканцям, які допомагають у рятувальній операції.

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Тривають рятувальні роботи

За даними ДСНС, у місцях ударів виникли пожежі. Вогнеборці ДСНС приборкують вогонь та проводять аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків атаки.

На місцях подій залучено рятувальників, медиків, правоохоронців та інші екстрені служби.















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За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина - в лікарні.

Масований удар 30 липня