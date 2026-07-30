Ракетний удар РФ по Львову: постраждалих вже 26, пошкоджено понад 20 будинків, школу і два дитсадки. ФОТОрепортаж
Сьогодні близько 4:45 Львів зазнав ракетної атаки.
ПРо це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Є руйнування та поранені
За його словами, найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих.
"Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки", - зазначив очільник міста.
Він також дякує всім службам і мешканцям, які допомагають у рятувальній операції.
Тривають рятувальні роботи
За даними ДСНС, у місцях ударів виникли пожежі. Вогнеборці ДСНС приборкують вогонь та проводять аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків атаки.
На місцях подій залучено рятувальників, медиків, правоохоронців та інші екстрені служби.
За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина - в лікарні.
Масований удар 30 липня
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
- російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
- у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
- Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
- вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.
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