Росія атакувала Полтавщину: загинула людина, пошкоджено термінал "Нової пошти". ФОТОрепортаж

У ніч на 30 липня російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару загинула одна людина, також пошкоджено термінал "Нової пошти" та складські приміщення приватного підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич

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У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств.

"На жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним та близьким№, - зазначив начальник ОВА

Також під удар потрапив термінал "Нової пошти". Через атаку виникла пожежа у складських приміщеннях, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За попередньою інформацією, внаслідок удару по терміналу постраждалих немає.

На Лубенщині уламки дрона впали на дорогу

У Лубенському районі уламки збитого російського безпілотника впали на проїжджу частину.

За попередніми даними, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

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Наслідки атаки









