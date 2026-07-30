Росія завдала ракетного удару по Києву: загинула людина, у кількох районах спалахнули пожежі (оновлено). ФОТО
У ніч на 30 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Київ. Унаслідок удару в столиці зафіксовано падіння уламків, виникли пожежі в кількох районах міста. Також відомо про одного загиблого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Київська міська військова адміністрація та міський голова Києва Віталій Кличко.
У Святошинському районі через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови. Крім того, загорівся один із гаражних кооперативів.
Ще одну пожежу зафіксували на території нежитлової забудови в Оболонському районі.
На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.
КМВА підтвердила загибель людини
КМВА повідомила, що станом на 02:55 підтверджено загибель однієї людини внаслідок російського ракетного удару.
Інформація щодо можливих інших постраждалих, а також масштабів руйнувань уточнюється. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань і падіння уламків.
Наслідки атаки
Одна людина загинула і дві поранені внаслідок нічного удару війсь РФ по Києву, повідомили у ДСНС.
Під час гасіння пожежі на території гаражного кооперативу у Святошинському району виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано.
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