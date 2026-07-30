Россия нанесла ракетный удар по Киеву: погиб человек, в нескольких районах вспыхнули пожары (обновлено). ФОТО
В ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате удара в столице зафиксировано падение обломков, в нескольких районах города возникли пожары. Также известно об одном погибшем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.
В Святошинском районе из-за падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. Кроме того, загорелся один из гаражных кооперативов.
Еще один пожар зафиксировали на территории нежилой застройки в Оболонском районе.
На местах работают спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
КГВА подтвердила гибель человека
КГВА сообщила, что по состоянию на 02:55 подтверждена гибель одного человека в результате российского ракетного удара.
Информация о возможных других пострадавших, а также о масштабах разрушений уточняется. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий и падения обломков.
Последствия атаки
Один человек погиб и два ранены в результате ночного удара войск РФ по Киеву, сообщили в ГСЧС.
Во время тушения пожара на территории гаражного кооператива в Святошинском районе обнаружено тело погибшего. Также пострадал мужчина, его госпитализировали. Возгорание ликвидировано.
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