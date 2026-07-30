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Новини Масований комбінований удар
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РФ вдарила "Іскандером" по передмістю Кривого Рогу: загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. ВIДЕО

Російські війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по селу в передмісті Кривого Рогу. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок, де проживала багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед яких дві дитини.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За попередніми даними, ракета була випущена з території Воронезької області РФ.

Серед загиблих – дівчатка 5 та 12 років

Внаслідок ракетного удару загинули дві дівчинки віком 5 і 12 років, а також четверо дорослих.

Ще вісім людей зазнали поранень. Серед постраждалих – двоє дітей: хлопчики 6 та 15 років.

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Рятувальники продовжують розбирати завали

На місці удару триває аварійно-рятувальна операція. Надзвичайники продовжують розбирати зруйновані конструкції будинку та шукати людей під завалами.

За попередньою інформацією, кількість жертв може зрости, оскільки пошуково-рятувальні роботи ще не завершені.

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Автор: 

Кривий Ріг (1314) обстріл (35889) Дніпропетровська область (5123) Криворізький район (440) Іскандер (23)
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Топ коментарі
+3
На що вони роблять ставку уже ясно - геноцид і знищення демографії.

Оскільки населення впало на 55%, а за рік на 400 000 померлих лише 70 000 народжених - український етнос счезне майже весь до 2100 року
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30.07.2026 06:22 Відповісти
+2
Черговий злочин рашиських варварів проти людяності ,ну з ким чорти ще можуть воювати як не з дітьми ,бодай ви всі виздихали варвари фашиської імперії зла,смерть терористу путіну.
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30.07.2026 06:33 Відповісти

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