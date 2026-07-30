РФ завдала ракетного удару по Львову: пошкоджено багатоповерхівки, 15 постраждалих (оновлено). ФОТО

У ніч на 30 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. У місті пролунали вибухи, пошкоджено житлові багатоповерхівки, виникли пожежі. На місцях влучань триває рятувальна операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький.

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За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки. Рятувальники, медики та інші екстрені служби працюють на місцях ударів.

Горять житлові будинки, кількість постраждалих уточнюється

Ударом пошкоджено житлові будинки на вулицях Патона та Виговського: виникли пожежі. Близько 5:45 Садовий повідомимо про шістьох травмованих на двох локаціях

Водночас начальник Львівської ОВА станом на 05:50 повідомив про чотирьох постраждалих, зазначивши, що надзвичайники продовжують розбирати завали, а їхню роботу ускладнюють пожежі на місцях влучань.

Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Рятувальна операція триває.

Через перекриття вулиці Патона змінили рух громадського транспорту

У зв'язку з ліквідацією наслідків удару вулицю Патона перекрили для руху транспорту.

Автобуси в обох напрямках курсують через вулицю Городоцьку до Мотозаводу, а далі - вулицею Виговського.

Також тимчасово не курсують тролейбуси №23 та №30.

Оновлення

Козицький повідомив, що станом на 7:00, у Львові зросла кількість потерпілих.

"Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 15. Із них 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника", - йдеться в повідомленні.

Начальник ОВА зазначив, що під руїнами зруйнованих будинків перебувають люди.

"ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх. Дякую всім небайдужим, які допомагають розбирати завали", - додав Козицький.

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