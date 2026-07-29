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Новини Масований ракетний обстріл
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Зеленський заявив про ризик масованого удару РФ цієї ночі

зеленський попередив про масований удар

Цієї ночі в Україні зберігається висока ймовірність масованого російського удару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

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Підготовка до атаки тривала кілька днів

Президент повідомив, що отримав доповідь від командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. За його словами, російська сторона готувалася до удару заздалегідь.

"Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено", — зазначив Зеленський.

Заклик до партнерів і громадян

Глава держави наголосив, що підтримка партнерів має важливе значення для захисту країни. Йдеться насамперед про постачання ракет для систем протиповітряної оборони.

Він підкреслив, що партнери розуміють потреби України та наслідки затримок із допомогою. Окремо Зеленський звернувся до громадян із проханням реагувати на сигнали повітряної тривоги в усіх регіонах.

Також читайте: РФ атакує Україну увечері 29 липня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (26509) обстріл (35880) атака (1850)
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Топ коментарі
+7
Коли вже гарну новину проголосиш? Скажімо,що в маскве блекаут або "...я устал,я ухожу"
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29.07.2026 22:51 Відповісти
+5
дайте вгадаю, у нього важлива поїздка за кордон?))) потім приїде, зі скорченою харею походе поміж воронок, попросить у партнерів, яким на нас насрати ппо і на цьому все закінчеться, а через декілька днів все повториться
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29.07.2026 22:48 Відповісти
+4
У відповідь буде як завджи потужне випрошування ракет до ППО і удари по бочках з нафтою або складах з китайськими трусами.
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29.07.2026 22:50 Відповісти

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