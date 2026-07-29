Зеленський заявив про ризик масованого удару РФ цієї ночі

Цієї ночі в Україні зберігається висока ймовірність масованого російського удару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підготовка до атаки тривала кілька днів

Президент повідомив, що отримав доповідь від командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. За його словами, російська сторона готувалася до удару заздалегідь.

"Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено", — зазначив Зеленський.

Заклик до партнерів і громадян

Глава держави наголосив, що підтримка партнерів має важливе значення для захисту країни. Йдеться насамперед про постачання ракет для систем протиповітряної оборони.

Він підкреслив, що партнери розуміють потреби України та наслідки затримок із допомогою. Окремо Зеленський звернувся до громадян із проханням реагувати на сигнали повітряної тривоги в усіх регіонах.

Також читайте: РФ атакує Україну увечері 29 липня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)