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Новости Массированный ракетный обстрел
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Зеленский заявил о риске массированного удара РФ этой ночью

Зеленский предупредил о массированном ударе

Этой ночью в Украине сохраняется высокая вероятность массированного российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

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Подготовка к атаке длилась несколько дней

Президент сообщил, что получил доклад от командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножка. По его словам, российская сторона готовилась к удару заранее.

"Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность того, что удар будет нанесен", — отметил Зеленский.

Призыв к партнерам и гражданам

Глава государства подчеркнул, что поддержка партнеров имеет важное значение для защиты страны. Речь идет прежде всего о поставках ракет для систем противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что партнеры понимают потребности Украины и последствия задержек с оказанием помощи. Отдельно Зеленский обратился к гражданам с просьбой реагировать на сигналы воздушной тревоги во всех регионах.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25359) обстрел (34588) атака (1858)
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Топ комментарии
+8
Коли вже гарну новину проголосиш? Скажімо,що в маскве блекаут або "...я устал,я ухожу"
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29.07.2026 22:51 Ответить
+7
дайте вгадаю, у нього важлива поїздка за кордон?))) потім приїде, зі скорченою харею походе поміж воронок, попросить у партнерів, яким на нас насрати ппо і на цьому все закінчеться, а через декілька днів все повториться
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29.07.2026 22:48 Ответить
+5
У відповідь буде як завджи потужне випрошування ракет до ППО і удари по бочках з нафтою або складах з китайськими трусами.
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29.07.2026 22:50 Ответить

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