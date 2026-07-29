Зеленский заявил о риске массированного удара РФ этой ночью

Этой ночью в Украине сохраняется высокая вероятность массированного российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

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Подготовка к атаке длилась несколько дней

Президент сообщил, что получил доклад от командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножка. По его словам, российская сторона готовилась к удару заранее.

"Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность того, что удар будет нанесен", — отметил Зеленский.

Призыв к партнерам и гражданам

Глава государства подчеркнул, что поддержка партнеров имеет важное значение для защиты страны. Речь идет прежде всего о поставках ракет для систем противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что партнеры понимают потребности Украины и последствия задержек с оказанием помощи. Отдельно Зеленский обратился к гражданам с просьбой реагировать на сигналы воздушной тревоги во всех регионах.

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