Зеленский заявил о риске массированного удара РФ этой ночью
Этой ночью в Украине сохраняется высокая вероятность массированного российского удара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
Подготовка к атаке длилась несколько дней
Президент сообщил, что получил доклад от командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножка. По его словам, российская сторона готовилась к удару заранее.
"Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность того, что удар будет нанесен", — отметил Зеленский.
Призыв к партнерам и гражданам
Глава государства подчеркнул, что поддержка партнеров имеет важное значение для защиты страны. Речь идет прежде всего о поставках ракет для систем противовоздушной обороны.
Он подчеркнул, что партнеры понимают потребности Украины и последствия задержек с оказанием помощи. Отдельно Зеленский обратился к гражданам с просьбой реагировать на сигналы воздушной тревоги во всех регионах.
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