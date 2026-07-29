РФ атакует Украину вечером 29 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 29 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:36 — поступило сообщение о реактивном БПЛА в направлении Николаева с юга.

В 18:49 — Одесская область: реактивный БПЛА курсом на Визирку.

В 18:50 — Одесская область: реактивный БПЛА курсом на Черноморское.

В 18:54 — реактивный БПЛА на Одессу.

Обновленная информация

В 20:02 - Полтавщина: БпЛА мимо Чутово курсом на юго-запад.

В 20:03 – Одесщина: БпЛА курсом на Вилково из Черного моря.

В 20:09 – БпЛА на юге Одесщины курсом на Килию.

В 20:13 – КАБы на Сумщину.

В 20:15 – БпЛА на Сумы.

Обновленная информация

В 20:32 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Пуски КАБ к северу Харьковщины.

В 20:37 – КАБы в направлении Харькова с севера.

В 20:53 – активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. КАБы на Донетчине.

В 21:02 – реактивный БпЛА на Одессу.

В 21:07 - БпЛА мимо Диканьки в направлении Полтавы.

В 21:11 – КАБы на Днепропетровщину.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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