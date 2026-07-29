РФ атакует Украину вечером 29 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 29 июля.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:36 — поступило сообщение о реактивном БПЛА в направлении Николаева с юга.
В 18:49 — Одесская область: реактивный БПЛА курсом на Визирку.
В 18:50 — Одесская область: реактивный БПЛА курсом на Черноморское.
В 18:54 — реактивный БПЛА на Одессу.
Обновленная информация
В 20:02 - Полтавщина: БпЛА мимо Чутово курсом на юго-запад.
В 20:03 – Одесщина: БпЛА курсом на Вилково из Черного моря.
В 20:09 – БпЛА на юге Одесщины курсом на Килию.
В 20:13 – КАБы на Сумщину.
В 20:15 – БпЛА на Сумы.
Обновленная информация
В 20:32 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Пуски КАБ к северу Харьковщины.
В 20:37 – КАБы в направлении Харькова с севера.
В 20:53 – активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. КАБы на Донетчине.
В 21:02 – реактивный БпЛА на Одессу.
В 21:07 - БпЛА мимо Диканьки в направлении Полтавы.
В 21:11 – КАБы на Днепропетровщину.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль