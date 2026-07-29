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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 29 липня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака безпілтників

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 29 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:36 - Повідомлялося про реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.

О 18:49 - Одещина: реактивний БпЛА курсом на Визирку.

О 18:50 - Одещина: реактивний БпЛА курсом на Чорноморське.

О 18:54 -  Реактивний БпЛА на Одесу.

Оновлена інформація

О 20:02 - Полтавщина: БпЛА повз Чутове курсом на південний захід.

О 20:03 - Одещина: БпЛА курсом на Вилкове з Чорного моря.

О 20:09 - БпЛА на півдні Одещини курсом на Кілію.

О 20:13 - КАБи на Сумщину.

О 20:15 - БпЛА на Суми.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

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