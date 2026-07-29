РФ атакує Україну увечері 29 липня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 29 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:36 - Повідомлялося про реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.
О 18:49 - Одещина: реактивний БпЛА курсом на Визирку.
О 18:50 - Одещина: реактивний БпЛА курсом на Чорноморське.
О 18:54 - Реактивний БпЛА на Одесу.
Оновлена інформація
О 20:02 - Полтавщина: БпЛА повз Чутове курсом на південний захід.
О 20:03 - Одещина: БпЛА курсом на Вилкове з Чорного моря.
О 20:09 - БпЛА на півдні Одещини курсом на Кілію.
О 20:13 - КАБи на Сумщину.
О 20:15 - БпЛА на Суми.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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