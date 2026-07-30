РФ нанесла ракетный удар по Львову: повреждены многоэтажные дома, 30 пострадавших (обновлено). ФОТО
В ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по Львову. В городе раздались взрывы, повреждены жилые многоэтажки, возникли пожары. На местах попаданий продолжается спасательная операция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и начальник ОГА Максим Козицкий.
По предварительной информации, в результате атаки повреждены как минимум два многоэтажных дома. Спасатели, медики и другие экстренные службы работают на местах ударов.
Горят жилые дома, количество пострадавших уточняется
В результате удара повреждены жилые дома на улицах Патона и Выговского: возникли пожары. Около 5:45 Садовый сообщил о шести пострадавших в двух местах
В то же время начальник Львовской ОГА по состоянию на 05:50 сообщил о четырёх пострадавших, отметив, что спасатели продолжают расчищать завалы, а их работу затрудняют пожары в местах попаданий.
Информация о количестве пострадавших уточняется. Спасательная операция продолжается.
Из-за перекрытия улицы Патона изменили маршруты общественного транспорта
В связи с ликвидацией последствий удара улица Патона перекрыта для движения транспорта.
Автобусы в обоих направлениях курсируют через улицу Городоцкую до Мотозавода, а далее — по улице Выговского.
Также временно не курсируют троллейбусы №23 и №30.
Обновление
Козицкий сообщил, что по состоянию на 7:00 во Львове возросло количество пострадавших.
"Количество пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15. Из них 14 госпитализировали. В частности, одного спасателя", - говорится в сообщении.
Начальник ОВА отметил, что под развалинами разрушенных домов находятся люди.
"ГСЧСники делают все, чтобы как можно быстрее освободить их. Спасибо всем неравнодушным, которые помогают разбирать завалы", - добавил Козицкий.
Число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 26. 15 человек госпитализировали.
Среди пострадавших есть дети. Один ребенок – в больнице.
По состоянию на 8:45 уже есть 30 пострадавших в результате атаки врага по Львову. Спасательная операция продолжается.
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