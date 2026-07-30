РФ ударила "Искандером" по пригороду Кривого Рога: погибли трое детей и трое взрослых (обновлено). ВИДЕО
Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по селу в пригороде Кривого Рога. В результате прямого попадания в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По предварительным данным, ракета была запущена с территории Воронежской области РФ.
Среди погибших - девочки 5 и 12 лет
В результате ракетного удара погибли две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых.
Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей: мальчики 6 и 15 лет.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Спасатели продолжают разбирать завалы
На месте удара продолжается аварийно-спасательная операция. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать разрушенные конструкции здания и искать людей под завалами.
По предварительной информации, число жертв может увеличиться, поскольку поисково-спасательные работы еще не завершены.
Обновлено
По состоянию на 10:00 в Радушном погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе трое детей.
"И к сожалению, после проведения генетических экспертиз могут быть еще плохие новости", - отметил Вилкул.
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