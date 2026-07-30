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Новости Массированный комбинированный удар
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РФ ударила "Искандером" по пригороду Кривого Рога: погибли трое детей и трое взрослых (обновлено). ВИДЕО

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по селу в пригороде Кривого Рога. В результате прямого попадания в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По предварительным данным, ракета была запущена с территории Воронежской области РФ.

Среди погибших - девочки 5 и 12 лет

В результате ракетного удара погибли две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых.

Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей: мальчики 6 и 15 лет.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели продолжают разбирать завалы

На месте удара продолжается аварийно-спасательная операция. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать разрушенные конструкции здания и искать людей под завалами.

По предварительной информации, число жертв может увеличиться, поскольку поисково-спасательные работы еще не завершены.

Обновлено

По состоянию на 10:00 в Радушном погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе трое детей.

"И к сожалению, после проведения генетических экспертиз могут быть еще плохие новости", - отметил Вилкул.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла ракетный удар по Львову: повреждены многоэтажки, 15 пострадавших. (обновлено) ФОТО

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Кривой Рог (1599) обстрел (34595) Днепропетровская область (5564) Криворожский район (425) Искандер (22)
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Топ комментарии
+8
На що вони роблять ставку уже ясно - геноцид і знищення демографії.

Оскільки населення впало на 55%, а за рік на 400 000 померлих лише 70 000 народжених - український етнос счезне майже весь до 2100 року
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30.07.2026 06:22 Ответить
+8
Черговий злочин рашиських варварів проти людяності ,ну з ким чорти ще можуть воювати як не з дітьми ,бодай ви всі виздихали варвари фашиської імперії зла,смерть терористу путіну.
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30.07.2026 06:33 Ответить
+5
колись янукович написав листа ***** щоб той виродок увів війська в Україну . зараз відомо де ота тварюка ..проффесор.. проживає . чому не виділити п.ять лютих дронів і не уїбать по тому маєтку в сочі . перестріляв стільки людей на МАЙДАНІ забрав падло мільярди долларів і чекає коли ***** поверне йому трон . живе і не переживає що тут гинуть тисячі людей і дітки кожен день
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30.07.2026 07:10 Ответить

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