Россия атаковала Полтавскую область: погиб человек, поврежден терминал "Новой почты". ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 30 июля российские войска нанесли удар по Полтавской области с помощью ударных беспилотников. В результате вражеского удара погиб один человек, также были повреждены терминал "Новой почты" и складские помещения частного предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич
В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА по складским помещениям одного из частных предприятий.
"К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил глава ОГА
Также под удар попал терминал "Новой почты". В результате атаки в складских помещениях возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительной информации, в результате удара по терминалу пострадавших нет.
В Лубенском районе обломки дрона упали на дорогу
В Лубенском районе обломки сбитого российского беспилотника упали на проезжую часть.
По предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Последствия атаки
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