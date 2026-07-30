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Россия атаковала Полтавскую область: погиб человек, поврежден терминал "Новой почты". ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 30 июля российские войска нанесли удар по Полтавской области с помощью ударных беспилотников. В результате вражеского удара погиб один человек, также были повреждены терминал "Новой почты" и складские помещения частного предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич

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В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА по складским помещениям одного из частных предприятий. 

"К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил глава ОГА 

Также под удар попал терминал "Новой почты". В результате атаки в складских помещениях возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

По предварительной информации, в результате удара по терминалу пострадавших нет.

В Лубенском районе обломки дрона упали на дорогу

В Лубенском районе обломки сбитого российского беспилотника упали на проезжую часть.

По предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

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Последствия атаки

Россия атаковала Полтавскую область дронами. Есть погибший
Россия атаковала Полтавскую область дронами. Есть погибший
Россия атаковала Полтавскую область дронами. Есть погибший
Россия атаковала Полтавскую область дронами. Есть погибший
Россия атаковала Полтавскую область дронами. Есть погибший

Автор: 

обстрел (34595) Новая почта (89) Полтавская область (1497) Лубенский район (22) Полтавский район (151)
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