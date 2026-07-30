Атака РФ на Київщину: у Броварському районі постраждали п’ятеро людей
У ніч проти 30 липня під російським обстрілом опинилися Київська область. У Броварському районі зруйновано двоповерховий приватний будинок, п'ятеро постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Руслан Олійник.
"У Броварському районі постраждали п'ятеро людей. Серед них - неповнолітній та двоє жінок.
Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці.
Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок.
На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
"Ворог вкотре б'є по мирних людях і цивільних будинках. Бережіть себе та своїх близьких. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - вони рятують життя", - наголосив начальник ОВА.
Масований удар 30 липня
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
- російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
- у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
- Росія атакувала Полтавщину бласть безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
- вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.
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