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Новини Масований комбінований удар
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Атака РФ на Київщину: у Броварському районі постраждали п’ятеро людей

Масована атака на Київщину: п’ятеро постраждалих, пошкоджено будинок

У ніч проти 30 липня під російським обстрілом опинилися Київська область. У Броварському районі  зруйновано двоповерховий приватний будинок, п'ятеро постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Руслан Олійник.

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"У Броварському районі постраждали п'ятеро людей. Серед них - неповнолітній та двоє жінок.

Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці.
Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок.

На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

"Ворог вкотре б'є по мирних людях і цивільних будинках. Бережіть себе та своїх близьких. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - вони рятують життя", - наголосив начальник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Полтавщину: загинула людина, пошкоджено термінал "Нової пошти". ФОТОрепортаж

Масований удар 30 липня 

  • У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
  • російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
  • у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
  • Росія атакувала Полтавщину бласть безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
  • вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.

Автор: 

Київська область (4563) обстріл (35889) Броварський район (85)
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