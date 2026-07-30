Атака РФ на Київщину: у Броварському районі постраждали п’ятеро людей

У ніч проти 30 липня під російським обстрілом опинилися Київська область. У Броварському районі зруйновано двоповерховий приватний будинок, п'ятеро постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Руслан Олійник.

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"У Броварському районі постраждали п'ятеро людей. Серед них - неповнолітній та двоє жінок.

Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці.

Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок.

На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

"Ворог вкотре б'є по мирних людях і цивільних будинках. Бережіть себе та своїх близьких. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - вони рятують життя", - наголосив начальник ОВА.

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Масований удар 30 липня