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Атака РФ на Киевскую область: в Броварском районе пострадали пять человек

Массированная атака на Киевскую область: пять пострадавших, поврежден дом

В ночь на 30 июля под российским обстрелом оказалась Киевская область. В Броварском районе разрушен двухэтажный частный дом, пять человек пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Руслан Олейник.

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"В Броварском районе пострадали пять человек. Среди них - несовершеннолетний и две женщины.

Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двум оказали помощь на месте.
Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом.

На месте работают все соответствующие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

"Враг в очередной раз наносит удары по мирным жителям и гражданским домам. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — они спасают жизни", — подчеркнул глава ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Полтавскую область: погиб человек, поврежден терминал "Новой почты". ФОТОрепортаж

Массированный удар 30 июля 

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
  • российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
  • во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
  • Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксированы попадания по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
  • Ночью враг нанёс удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.

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Киевская область (4909) обстрел (34595) Броварский район (85)
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