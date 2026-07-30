Атака РФ на Киевскую область: в Броварском районе пострадали пять человек
В ночь на 30 июля под российским обстрелом оказалась Киевская область. В Броварском районе разрушен двухэтажный частный дом, пять человек пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Руслан Олейник.
"В Броварском районе пострадали пять человек. Среди них - несовершеннолетний и две женщины.
Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двум оказали помощь на месте.
Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
В результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом.
На месте работают все соответствующие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
"Враг в очередной раз наносит удары по мирным жителям и гражданским домам. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — они спасают жизни", — подчеркнул глава ОГА.
Массированный удар 30 июля
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
- российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
- во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
- Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксированы попадания по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
- Ночью враг нанёс удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль