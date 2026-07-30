Атака РФ на Киевскую область: в Броварском районе пострадали пять человек

В ночь на 30 июля под российским обстрелом оказалась Киевская область. В Броварском районе разрушен двухэтажный частный дом, пять человек пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Руслан Олейник.

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"В Броварском районе пострадали пять человек. Среди них - несовершеннолетний и две женщины.

Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двум оказали помощь на месте.

Оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом.

На месте работают все соответствующие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

"Враг в очередной раз наносит удары по мирным жителям и гражданским домам. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — они спасают жизни", — подчеркнул глава ОГА.

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Массированный удар 30 июля